德赫亚：C罗回归简直就像做梦一样 实在太美妙了

这名前尤文图斯球星预计将在未来几天完成他的转会，曼联的球员已经对他的到来做出了反应

德赫亚说，C罗回到曼联“就像一个梦”，索尔斯克亚的球队正在准备欢迎这位葡萄牙国脚回到俱乐部。

在最后的文书工作完成后，c罗有望在未来几天被正式确认为曼联球员，然后他将参加国家队比赛，最后再回到卡灵顿基地与老东家重聚。

在C罗离开尤文图斯后的周五下午，这一转会突然发生，曼联的更衣室已经等不及他的到来了。

曼联门将德赫亚告诉天空体育：“这对我们所有的曼联球迷来说都是一个梦想。他回来了，这将是伟大的，你可以感受到气氛。希望他也能带来一些特别的东西，让球队变得更好。有他在真是太好了。”

保罗-博格巴补充道：“每个人都知道（他带来了什么）。他已经是俱乐部的传奇人物了，现在他要回来了，所以这对我们和俱乐部来说都很重要。”

“他会带来他的经验，他的能力，当然当他来到球队的时候，球队整体水平会提高。我们真的很高兴他能回归，但今天最重要的是胜利，所以当他回来的时候，我们保持着这种胜利的心态，继续胜利。”

索尔斯克亚说他希望C罗能够尽快上场，曼联的下一场比赛将在9月11日主场迎战纽卡斯尔。C罗本周将随葡萄牙国家队进行三场比赛，最后一场比赛将于9月7日在阿塞拜疆举行。

据悉，尽管C罗已经到来，但曼联没有计划终止卡瓦尼的合同，但C罗的加盟可能会导致其他几名球员离开。迪亚洛可能会被租借出去，而索尔斯克亚也不排除在最后时刻外租丹尼尔-詹姆斯的可能性。

他说道：“我不会讨论个别球员和名字，已经有一些俱乐部询问了我们的一些球员，随着C罗的签约，一些球员可能会得到更少的上场时间，丹尼尔-詹姆斯现在是曼联球员。”