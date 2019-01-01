刷新下限 德赫亚：这是我加盟以来最困难的时候

这位西班牙门将没能阻止他的球队再次滑落到令人失望的结果，曼联在英超联赛中排名第12。

大卫·德赫亚对曼联0-1输给纽卡斯尔的表现进行了严厉的评价，他说他在俱乐部没有经历过比这更糟糕的时刻。

年轻的中场球员马修·朗斯塔夫的处子球足以让纽卡斯尔在圣詹姆斯公园的一场乏味的英超比赛中获胜，索尔斯克亚的球队几乎没有威胁。

安德列亚斯·佩雷拉的远射和哈利·马奎尔的头球攻门稍微考验了喜鹊门将杜布拉夫卡，曼联在英超客场不胜纪录延续到第8场，在各项赛事则是第10场——他们上一次在客场获胜是在3月的巴黎。

“我们没有创造任何合适的机会。”德赫亚对天空体育愤怒地说：“我们防守得很好。团队需要加快步伐。我们有一些严重的伤病，但这不是借口。我们是曼联，我们需要继续努力训练、战斗、赢得比赛。”

国际比赛日的休息对曼联球迷来说可能是一种解脱，但这也给了索尔斯克亚几周的时间，除非在那之前决定这位苦苦挣扎的主教练的命运。

国际比赛日后，曼联的第一场比赛是对阵利物浦。尤尔根·克洛普的球队在联赛中有一个完美的记录，在本赛季8战全胜后，他们已经跨赛季取得17连胜，并以15分优势领先曼联。

因此曼联在此之前还有很多工作要做，当被问及他们有什么需要改进时，德赫亚直言不讳地回答：“一切。还有很多需要改进的地方。我不知道该说什么。坚持尝试，奋斗，每天进步。这对我们来说是个艰难的时刻。

“这是我来这里以来最困难的时候。我不知道为什么，发生了什么事。对不起球迷们。我们将继续战斗。我们在（自己的）角球时丢了一个球。那不应该发生。这是不可接受的。”