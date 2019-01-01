德赫亚：边裁举旗让后防分心 这是一个大错误

这名门将对他的球队丢球以及失分感到很沮丧。

大卫·德赫亚说曼联需要赢得一些比赛，尤其是在老特拉福德。

曼联在一个糟糕的天气和糟糕的比赛中与位列前四的对手打成了平局。

主队在半场结束前领先，斯科特·麦克托米奈攻入一球，为原本沉闷的上半场加上了一个感叹号。下半场，奥巴梅扬将比分扳平。

尽管如此，这场平局还是引起了一些争议，因为奥巴梅扬的扳平球是在VAR对越位进行评估后产生的。

当奥巴梅扬明显没有越位的时候，边裁举起了他的旗子，这使得红魔的后防在进球前的几秒内有所松懈。

德赫亚说，曼联必须从这个错误中吸取教训，因为球员们需要不断适应在英超联赛中使用VAR。

“当然（我们分心了）。如果边裁把旗子放……但我们也知道存在风险，所以如果越位了，那就是越位。”他告诉天空体育：“没什么好说的，我们只需要专注于比赛。我们需要从错误中吸取教训。这对我们来说是个大错误。我们放弃了一个重要的进球。我认为比赛很平衡，所以他们有很好的机会，我们也有很好的机会。但我们是在老特拉福德比赛，所以如果我们想进入前四，就必须赢得这场比赛。”

随着平局的到来，索尔斯克亚的球队开始了他们有史以来最糟糕的英超开局，德赫亚说球队必须找到一种方法来扭转这一局面。

“这是曼联。我们在老特拉福德比赛，所以我们必须赢得这些比赛。”德赫亚说：“我们有一支年轻的队伍，但小伙子们必须做出更好的反应，踢得比他们更好。我们是一个团队。我们知道我们必须改进，我们都在努力去做。我们有很多好机会——当然，他们也有，但我认为我们有更好的机会。我们必须不断学习。我们有一支年轻的队伍，所以是时候继续向前看，争取赢得下一场比赛了。”