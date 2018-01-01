德赫亚有望成世界顶薪门将 曼联愿40万续约

英格兰媒体《太阳报》最新消息，西班牙国脚门将德赫亚准备与曼联签下一份新的长期合约，并且预计周薪会高达40万英镑，这也将使他成为世界顶薪门将。

曼联门将德赫亚与俱乐部的合约将在本赛季结束时到期，据英格兰权威媒体消息，俱乐部已经在不久前激活了德赫亚合约中延长一年的条款，这让他至少在老特拉福德留至2020年，但是双方就新的长期合约的谈判仍然在进行中。

《太阳报》最新消息，这名28岁的西班牙国脚门将终于就新的长期合约条款与俱乐部方面达成了一致。

在新合约中，曼联希望德赫亚成为世界上薪水最高的门将，基本薪水加上奖金，德赫亚的周薪将超过40万英镑。

他的薪水也将匹配曼联目前薪水最高的球员桑切斯。之前有报道透露，巴黎圣日耳曼对德赫亚有非常浓厚的兴趣，并且愿意在明年夏天以6000万英镑身价将他带到王子公园球场。

不仅如此，巴黎圣日耳曼方面甚至愿意再等一个赛季，在2020年时将他免费带走，以此接替老将布冯。

不过曼联目前已经激活了德赫亚的合同，他在2020年时也将恰好步入30岁。曼联方面愿意付出任何代价将这位世界级门将继续留在老特拉福德。

主帅穆里尼奥在最近采访中也坚持表示，俱乐部希望德赫亚留下，而德赫亚本人也希望继续为红魔效力，他的经纪人门德斯正在致力于为球员达成心愿。