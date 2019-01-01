德赫亚：我与曼联续约是为了赢得更多奖杯

西班牙门将已经续约并承诺在老特拉福德效力到2023年，他希望能获得更多的奖杯。

大卫·德赫亚承认他在曼联签了一份新合同，因为他想帮助俱乐部获得更多的奖杯。

西班牙门将是少数几个还在老特拉福德享受过英超冠军荣誉的球员之一。

自从弗格森爵士退役后，球队取得了更大的成功，但并没有红魔希望的那么多。

德赫亚已经在他的收藏中增加了足总杯、联赛杯和欧联杯的奖杯，并打算在未来获得更多的主要荣誉。

他已经签下了一份到2023年的合同，他有信心曼联能够再次成为最高奖项的竞争者，尽管他们现在还在为稳定而奋斗。

德赫亚在俱乐部官方网站上说:“能在俱乐部多踢几个赛季真的很高兴，我希望不仅仅是更多的德比和更多的比赛，还有更多的奖杯，因为这是我们所有人奋斗的目标。”

曼联仍然在争夺本赛季的联赛杯、欧联杯和足总杯的冠军，而英超联赛的前四名也是可以争取的。

索尔斯克亚的球队到目前为止已经很努力了，他们在最近的一场比赛中击败了托特纳姆热刺，并且在周六对阵曼城的德比战前心情很好。

德赫亚说:“这是一场特殊的比赛。”

“这是一场德比战，面对的是一支有着清晰的打法并且喜欢传球的强队。”

“面对他们的压力，你必须要有很好的防守。就像我说的，这是一场特别的比赛，我已经等不及了。

“我渴望尝试着表现出良好的状态，这样我们就可以带走三分，这对我们来说真的很好。”

德赫亚在过去享受过德比的胜利，在2012年和2018年客场3-2取胜，他相信2019-20赛季的小伙子们有能力再次战胜蓝月亮。

他补充道:“我有很多美好的回忆。

“一两个其他的不太好，但他们总是娱乐游戏的一部分，充满了兴奋和紧张，吨的承诺，总是有一些特殊的事情发生在这些游戏。

“让我们希望在这种情况下，这三分能够留在我们身边。”