德赫亚总结曼联糟糕开局：某些方面缺乏质量

这名西班牙门将声称，红魔“在场上付出一切”，但他们本赛季的努力并没有得到回报。

德赫亚认为曼联在2019-2020赛季的噩梦部分是由于首发阵容的“缺乏质量”。

红魔已经滑落到英超积分榜的第九位，这是他们33年以来在顶级联赛13轮比赛过后的最低积分纪录。

在周日主场对阵阿斯顿维拉的比赛之前，德赫亚为球队的工作效率进行了辩护，但他也承认“某些方面”需要解决，这样才能让曼联重新回到积分榜的前列。

在上周日3-3战平谢菲尔德联的比赛中，德赫亚指出了上半场糟糕的表现，他告诉天空体育：“球队就是这样，结果也是这样。

“上半场确实很糟糕，可能是今年最糟糕的上半场之一。球队在下半场的反应很重要，但这还不够。我们应该赢得这些类型的比赛来排名前列，我们需要赢得四五场比赛来排名前列，但目前球队踢得不是很好。”

“我们付出了一切，我们试图取得那些重大的胜利，让我们在积分榜上名列前茅，但事实是，目前我们还不够稳定，还有很多需要训练和提高的地方。我不认为这是因为缺乏努力，伙计们在训练和比赛中付出了一切。你可能会指出某些方面的质量不足，但肯定不是缺乏战斗。”

今年早些时候，德赫亚曾与皇马和巴黎圣日耳曼联系在一起，但是他在9月份与红魔签订了一份新合同，这就结束了对他未来的所有猜测。

这位29岁的球员将会在俱乐部一直待到2023年，他仍然为能成为英格兰足球最成功的俱乐部之一而感到“激动”。

德赫亚说：“事实上，我在这里感觉很自在。有些时候我在西班牙，我真的很期待回到这里，回到曼彻斯特的家。我们在这里很多年了，我觉得这里的人很欣赏我，我交了很多朋友，我很高兴能成为这个俱乐部的一员。”

”我在这里踢了很长一段时间，要保持最高水平并保持那种水平不是一件容易的事。我个人希望在未来的几年里，我们能通过努力工作和打到同样的高水平来获得更多的荣誉。”