德赫亚已不信任身前后卫 名宿：曼联应引进阿克

这位红魔名宿分析了德赫亚陷入低迷的原因，认为这位西班牙国门并不信任身前的四名后卫队友。

保罗·帕克表示，大卫·德赫亚似乎“不相信在他身前的四名曼联后卫”，他敦促红魔引进伯恩茅斯中后卫内森·阿克，以提供更好的防守与保障。

在老特拉福德，这位曾经被视为无所不能的门将再次遭到了广泛质疑。在大卫·莫耶斯、路易斯·范加尔和何塞·穆里尼奥的领导下，德赫亚在过往的多个赛季中，一直是球队最稳定的一环，不过现在这一切似乎开始发生了变化。

关于德赫亚的低迷，人们提出了各种各样的观点，而现在他和曼联之间拥有着一份薪资极为丰厚的新合同，这似乎让红魔在短时间内与他分道扬镳成为了一件不可能发生的事情。

其他球队

不过索尔斯克亚似乎和其他质疑的人有些不同的意见，他依旧在为自己手下的头号门将辩护，这一切都暗示迪恩·亨德森或者其他任何人，都无法在短期内取代德赫亚的首发位置。

帕克可以理解这个决定，但是这位前曼联边后卫认为红魔需要更多的引援来填补防守方面的一些空缺。

他表示:“看到德赫亚有现在这样紧张兮兮的表现我一点也不惊讶，因为他并不信任身前的四位后卫。当你信任你身前的防守球员时，你会踢得更好。”

“我认为曼联需要在转会窗口做出改变。马奎尔不应该被作为左中卫使用。他应该担任右中卫，在他更舒服的地方踢球。”

“如果是我，我会放弃维克多·林德洛夫，把内森·阿克从伯恩茅斯带到老特拉福德。切尔西似乎并不想回购他，所以现在是时候采取行动了。他已经证明了自己是一位好后卫，即使身处一支糟糕的球队，他踢球非常得舒服。”

“作为一个左脚球员，他比马奎尔更适合踢左中卫，能够更好地向前推进，这是曼联所需要的，因为卢克·肖在进攻方面并不足够好，而阿克能够平衡这一侧的攻防。”

“每个球员都会有自己的低潮期，德赫亚也是。之后的一切取决于主教练的决定，他可以选择放弃德赫亚，也可以选择继续信任他。在我看来，索尔斯克亚不应该放弃德赫亚。”

“德赫亚知道他需要证明俱乐部给予他的合同是合理的，俱乐部不能让一位30万英镑周薪的球员坐上替补席。”

下一转会窗口目前还没有开启，不过曼联已经和一些可能的新援联系在了一起，不过从传闻看来，红魔更想增强自己的进攻三区，比如他们密切关注阿斯顿维拉中场格拉利什和多特蒙德年轻边锋杰登·桑乔。