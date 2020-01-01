德赫亚：对阵曼城球队防守表现完美 曼联要有夺得英超的梦想

红魔门将认为球队在对阵曼城时，球队在防守端表现完美，并认为他们需要拥有夺得联赛冠军的梦想。

大卫·德赫亚鼓励曼联在这个“奇怪的赛季”中要拥有夺得英超冠军的梦想。

红魔本赛季在客场的表现令人印象深刻，这让他们在英超排名中并没有与排名靠前的俱乐部拉开太大差距。

索尔斯克亚的球队目前只落后排名榜首的热刺5分，而他们刚刚在老特拉福德0比0逼平了同城死敌曼城。

其他球队

曼联在那场比赛中并没有创造出什么进攻威胁，但他们已经证明了自己能够对抗国内实力最强的球队。

德赫亚希望球队能从这场比赛中获得积极的结果，这名西班牙门将认为球队要拥有冲击英格兰顶级联赛冠军的梦想。

在与曼城战成平局后，他告诉MUTV:“我认为，在防守方面，我们做得很完美。”

“他们并没有创造出太多的机会，也许有两三次机会，但我认为，面对曼城，这可以说是一场防守上胜利了的比赛。”

“所以我们需要高兴，当然，为了不失球，但也许这还不够，你知道的。我们坐镇主场，总会想去赢得胜利，特别是在对阵曼城时，所以我认为我们错过了一个击败他们的好机会。”

“但是面对像德布劳内，斯特林这样优秀的球员，你必须在90分钟内集中精力。所以我们做到了，我认为我们展示了我们对防守的信心。我认为球员们踢得非常好。”

“对我来说，球队最重要的是防守，所以我们再次证明了我们的防守能力。”

“四后卫阵型下我们踢得很棒，我认为整支队伍前压得都比较靠前，这给了他们很大的压力。”

德赫亚补充道:“所以我们让他们在组织准备的过程中出现了失误。所以我认为这对我们来说是一场很好的比赛，一场势均力敌的比赛，平局其实很不错。我们看起来表现的很棒，很强大。”

“现在我认为，今年的英超非常开放，很多球队都在争夺冠军。我们也必须拥有这样的梦想，我们必须相信我们能赢得今年的英超冠军，并为之努力。”

“这是一个非常奇怪的季节。老实说，有很多球队都在争夺榜首的位置，所以我认为我们需要在每场比赛中都非常专注，努力去尝试赢得英超冠军。”

红魔将在周四回到赛场，他们将客场挑战排名垫底的谢菲尔德联。