德赫亚受伤离场 曼联双红会恐残阵出战

红魔门将在周二的关键比赛中做出了几次令人印象深刻的扑救，但比赛一小时后他被迫下场。

在西班牙2020年欧洲杯预选赛对阵瑞典的比赛中，守门员大卫·德赫亚一瘸一拐地离开球场，曼联似乎遭受了重大的伤病打击。

这名刚刚签下一份新合同的门将将在不久的将来继续留在老特拉福德，但在比赛进行到一小时的时候，他被迫退出了比赛。

这位28岁的球员在被凯帕·阿里扎巴拉加换下之前已经做出了几次令人印象深刻的扑救，尽管他没能阻止马库斯·贝里的进球。

德赫亚最初似乎是在斯德哥尔摩比赛的上半场受伤的，当时他做出痛苦的表情，后来他又做出了一次标志性的扑救，给人留下了深刻的印象。然而，半场过后他仍然无法坚持，德赫亚不得不将位置让给凯帕。

“大卫在上半场做出了一个出色的扑救，有三个出色的门将真是太棒了，”西班牙主帅莫雷诺说：“他的外展肌很疼，但他在中场休息时接受了治疗，他想继续比赛。他向我们表示能坚持，但最后他不能再继续了。”

德赫亚曾四次获得曼联的年度最佳球员称号，并多次获得国内和欧洲的荣誉，但最近几个月他的表现受到了批评，他的一些个人表现也引起了人们的关注。再加上新赛季在索尔斯克亚的带领下，红魔开局艰难，很多人都在质疑德赫亚的巅峰期是否已经过去。

他在2019年仅为国家队出场三次，在去年俄罗斯世界杯期间，他接替了卡西利亚斯的一号门将位置。

尽管德赫亚受伤且一度落后，但西班牙在斯德哥尔摩的表现已经足够了，罗德里戈·莫雷诺在伤停补时阶段扳平比分，为斗牛士锁定了欧洲杯的席位。

与此同时，曼联现在正为德赫亚的健康状况担忧，因为他们将在周日与利物浦的联赛中对阵，而索尔斯克亚则希望能阻止球队在积分榜上的再次滑落。

尤尔根·克洛普的红军本赛季还没有在英超丢分，凭借自己的良好状态和卫冕冠军曼城的意外丢分，他们在积分榜上取得了8分的领先。