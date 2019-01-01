德赫亚再度失误令名宿错愕 曾经门神接连秀下限

在曼联主场0-2不敌曼城的比赛中，门将德赫亚再度出现扑救失误，这让始终支持他的球迷们开始怀疑这位西班牙国门的状态。

北京时间4月25日，曼联在今天凌晨结束的英超第31轮补赛中主场0-2不敌同城敌手曼城，门将德赫亚在比赛中再次出现失误。

曼联名宿加里-内维尔对德赫亚的表现感到不满，他坚持表示这位西班牙国门面对萨内的单刀应该表现得更加出色。

斯特林前场中路带球吸引曼联大部分防守球员，传球到左路，萨内插上接应到禁区左侧单刀面对出击的德赫亚，劲射球门近角，德赫亚伸出右腿阻挡进球，然而皮球在稍微变线后仍然飞进了球门左下角。

“门将在这个球的处理上应该做得更好，”加里-内维尔告诉天空体育。

“大卫-德赫亚在过去几个赛季一直表现得非常出色，他经常在曼联的比赛中做出精彩的扑救，但是这个赛季他有太多次低于水准的表现了。”

“他在本赛季多场比赛中尝试用腿封堵射门都失败了，而这个习惯动作也阻碍了他的发挥，有些来球他本应飞身用手扑出的。现在他的脚下移动太慢了。”

“在客场对阵巴萨的比赛中，我也在诺坎普现场，针对梅西的那次射门，德赫亚的黄油手失误让我有些惊愕，因为我无法想到他会犯那样的错误。”

“他在萨内的这个进球中的失误尽管没有那么大，但对德赫亚来说，这样的失误也不可接受。从他之后的懊恼神情也可以看得出来，他无法相信自己没扑出去。”

“德赫亚在过去四五个赛季里一直是曼联最重要的球员之一，可以说他就是曼联后防的一堵墙，有一夫当关之勇。但这个赛季显然不属于德赫亚。”