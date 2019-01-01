德赫亚不续约？红魔将找到本土继任者

前红魔门将教练埃里克-斯蒂尔鼓励更多英格兰本土球员，能够成长为德赫亚在老特拉福德的继任者。

在红魔门将的位置上，不管是当年的舒梅切尔，还是范德萨和德赫亚，他们的光芒似乎已经让曼联不再考虑选择一名英格兰人为球队保驾护航。

不过，德赫亚目前与曼联的合同将在明年夏天到期，而双方至今没有就续约达成一致。作为前红魔门将教练，斯蒂尔在西班牙国门刚刚来到英超时也曾与他共事过一段时间。他相信随着越来越多英格兰本土球星成长起来，单纯依赖外籍门将的时代将会被终结。

斯蒂尔告诉天空体育：“随着英格兰的崛起，越来越多的本土门将进入英超效力，并且会长久地持续下去，这真的太棒了。”

“我们现在（在英格兰本土门将方面）或许已经拥有了最好的深度，这也意味着圣乔治公园（英格兰训练基地）的工作起效了。我们已经看到了成果，我们在大赛中获胜。涌现了很多天才球员。”

除了对于本土门将的培养现状感到振奋，斯蒂尔也很高兴看到门将这一角色本身发生了变化。

他继续说道：“回到德赫亚刚刚加盟的时候，你在训练场上要完成的内容，有70%都是跟手有关的，确保你能让球远离球王，只有30%与脚下控球有关。现在可能恰恰相反。”

“英超主帅们已经意识到门将能够球队带来的积极影响，这在过去十年得到了巨大的开发。”

“我一直相信你必须将球挡在往外，但看看阿利松，埃德森，看看为英格兰出战的皮克福德。”

“这对手和脚的熟练度都有要求，要能够处理射门，也能处理传球。但在不控球的时候，现在的门将必须要在防线后面扫清对手的威胁。”

“这与危险意识和如何发动进攻的意识有关。在球队中，你必须做到这些。”