德莱·阿里：欧冠失利的痛会激励热刺继续前进

这位热刺的中场球员承诺说他的球队在周六0 - 2的失利将激励他们在下个赛季更加强大。

托特纳姆热刺的德莱·阿里表示，俱乐部在周六欧冠决赛输给利物浦时所受的伤将推动他们在下个赛季继续前进。

在马德里万达大都会球场对阵利物浦的比赛中，热刺在2-0的比分中出现在了失败者的一边。萨拉赫在比赛初期得到了一粒争议的点球，而奥利吉在比赛尾声时期的一粒进球帮助克洛普的球队赢得了比赛。

波切蒂诺的球队拥有更多的控球权，但是在西班牙首都的这场低强度的比赛中，他们错失了很多机会。

托特纳姆在这一届无与伦比的欧冠赛事中一直处于不被看好的角色，在小组赛中他们以微弱劣势落后于巴塞罗那出线，之后又以两场精彩的淘汰赛击败了曼城和阿贾克斯，进入了他们首场欧冠决赛。

然而，在最后一关中失利后，阿里坚定地认为这样的失败不会磨灭他和队友们今年所取得的成就。

“这是令人心碎的，都没有人说话。”英格兰国脚赛后告诉热刺官网。

“是时候反思过去可能发生的事情了。与此同时，现在很困难，但我们也要看看我们为了这场决赛一路以来走了多远。”

“现在很难看到积极的一面，但随着时间的推移，球员、工作人员和球迷们，当我们一起回顾这段旅程时……这还不是故事的结尾。”

他说：“我们必须继续努力，不断提高，从失望和伤痛中走出来，用它来激励自己。”

“这是一段奇妙的旅程，我要感谢球迷们的支持。我很抱歉我们不能跨过最后的障碍，但这是一个很好的学习过程，就像我说的，我们必须保持这种感觉，这种伤痛，并把它带到下赛季。”

阿里将在索斯盖特的带领下随队友哈里·凯恩、埃里克·戴尔和丹尼·罗斯一起参加国家队比赛，他们希望在几个月后的欧国联比赛中再一次打进决赛。