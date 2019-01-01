德罗西谈博卡：我选择了球迷最疯狂的地方

阿根廷豪门在周一展示了他们的大牌签约，这位世界杯冠军向俱乐部球迷的热情致敬。

德罗西在离开罗马后加盟博卡青年队，他相信他已经选择了和“足球界最疯狂的球迷”一起继续他的职业生涯。

这位36岁的中场球员在罗马度过了他的整个职业生涯，但他们选择让他自由转会，这引发了球迷的抗议。

最初，这名前意大利国脚似乎注定要退役，但博卡成为了一个潜在的目的地，很快，德罗西就表现出了长期以来对代表博卡的渴望。

德罗西抵达布宜诺斯艾利斯时受到了英雄般的欢迎，博卡在周四确认了他的签约，此前他与俱乐部签订了一份为期12个月的合同。

周一，他被正式介绍给媒体，并强调了博卡体育总监尼古拉斯·布尔迪索的影响——德罗西的前罗马队友——以及球迷们对他签约的热情。

他对记者说:“这些天，我想我要进入这座体育场，深入了解它的意义。机场的接待令人难以置信。我除了尽我所能认真地做好我的工作外，再怎么感谢也不为过。我必须严肃地表明我们都做出了正确的选择。我们不时地交谈，尼古拉斯和我。首先，我在离开罗马后答应了，但随后我问他我是否可以再考虑一下。36岁的我突然改变了一切，这让我很害怕，但这个地方激励着我，尼古拉斯是我的保证。他告诉我他们是博卡的专业球员，我相信他。他是我的朋友；他不会把我带到一个我不适应的地方。我需要严肃认真的人，他们的结构与欧洲类似，我在这里看到的是，一个适合工作的地方。我问自己很多次。我在一个24小时都在踢足球的国家生活了20年。我本可以选择一个安静得多的地方放松，但我只知道一种方式：认真，然后我选择来到一个有着足球界最疯狂球迷的地方。”