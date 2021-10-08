德米尔：违约金四亿 被巴萨寄予厚望的土耳其梅西

这位17岁的球员将于2022年夏天加入巴萨，此前他在开塞利体育成为土超历史上最年轻的进球球员。

自从埃姆雷·德米尔在15岁的时候首次在土耳其超级联赛亮相以来，土耳其球迷一直在等待这位少年真正的突破时刻。

那是在2019年5月，当时人们期待这位开塞利体育的年轻球员很快就会成为欧洲足球运动中最耀眼的一盏灯。

尽管一些因素意味着这位中场球员还没有完全发挥出来，但他的潜力显然并没有在其他地方被忽视，也就是诺坎普。

在整个夏天谣言四起之后，巴塞罗那在9月底宣布德米尔已经同意在2021-22赛季结束后与他们签约。

巴萨将支付200万欧元将德米尔带到加泰罗尼亚，这名17岁的球员将与西甲球队签署一份包含4亿欧元解约条款的合同。

对于一个明年1月才满18岁的球员来说，这样的价格似乎太高了，他只有32次出场，但德米尔不仅仅是一个特殊的天才，而且还打破了纪录。

2019年11月对阵根塞尔伯里吉，这是德米尔第四次在联赛中出场，他替补上场仅三分钟，就展现出了极佳的平衡，控制住了一记高球，并用左脚打出了一记精彩的弧线，将球打进了球门。

他在15岁零299天的时候进球，成为土超历史上最年轻的进球球员。

德米尔创造历史的表现，以及随后转会到世界上最大的俱乐部之一，对于那些看到他从球队中走出来的人来说并不奇怪。

他的足球教育始于他的家乡马尼萨，当时他为当地的库瓦伊·米利耶体育踢球，2012年，当时的开塞利体育董事会成员苏莱曼·胡马发现了他。

“我看了埃姆雷8岁时的一个视频片段，我真的很印象深刻。”胡马告诉Spor Arena：“我直接邀请他和他的家人来开塞利。”

“他直接和开塞利体育学院的球员们在一起，我看到他有非凡的天赋。他看上去就像一个老球员，只不过被改造得看上去更年轻了！”

德米尔的天赋很快就在进球上显现出来，他在49场比赛中为俱乐部的U14青年队打入49球，之后在U16联赛中又进了10球，之后他就越过了U17青年队，进入了一线队。

事实上，在这段时间里，他第一次体验到了在巴塞罗那的生活，西班牙豪门在2017年对他进行了考察，尽管他们没有签下德米尔，因为当时德米尔只有13岁。

“我去了巴塞罗那的青训营，在那里待了两周。”他在转会巴萨后告诉TRT体育：“我真的很喜欢那里的气氛，并向自己承诺:‘总有一天我会再来这里，穿上这件球衣！’”

“现在我很高兴我的梦想成真了。”

那么德米尔将如何融入巴塞罗那呢？他的踢球风格显然表明他有拉马西亚的DNA，即使他只在那里待了两周，他的第一次触球，出色的比赛视野，带球能力和发现自己在进球位置的能力都预示着他很好。

他留着长发，喜欢用左脚，有人把他比作早期的梅西，而德米尔自己也谈到了土耳其和里尔10号尤瑟夫·亚兹奇，作为一个他观察和学习的球员。

当然，他也有需要努力的领域；最值得注意的是他的耐力和身体力量，这是他需要的，如果他想要——正如一些人认为他可能会——回撤，成为一个位置靠后的组织者。

但是现在，人们把他和莱比锡前锋福斯贝里以及前阿根廷组织核心巴勃罗·艾马尔进行了比较。

当德米尔最终抵达西班牙时，他将首先加入巴塞罗那B队，不过这能持续多久还有待观察。就在刚刚过去的这个夏天，尤瑟夫·德米尔（没有亲属关系）从维也纳快速加盟后原计划也是为预备队效力，但从他从奥地利飞来的飞机一着陆就一直在一线队。

埃姆雷·德米尔已经习惯了等待，在过去的两个赛季中，他在开塞利体育需要耐心。

俱乐部一直在保级，导致了教练的更替，这对德米尔的发展产生了负面影响。尽管他很有天赋，但他只在联赛中首发6场，而本赛季到目前为止，他只在球场上出场3分钟。

相反，德米尔大部分时间都在土耳其的青年队踢球，他已经达到了U19的水平。

“我最大的目标之一就是为国家队效力，达到最高水平，”他告诉阿纳多卢通讯社：“我知道我必须为此努力，我相信我能做到。”

德米尔加盟巴塞罗那时也需要同样的信念，但有迹象表明他可以加入越来越多的天才青少年的行列，他们将在后梅西时代承担获胜的负担。

德米尔外形看起来有点像七届金球奖得主，这可能会给他带来一些额外的压力，但他现在已经习惯了这种期望。