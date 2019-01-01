德皇回归之路并不平坦 莱昂纳多将再次尝试交易

尽管引进德乌洛费乌的交易并非一帆风顺，意大利豪门AC米兰仍没有彻底放弃，莱昂纳多将在冬窗的最后几天再次尝试说服沃特福德放人。

尽管AC米兰已经在一月份引进了帕奎塔与皮亚特克两名强援，但红黑军团依旧没有停下补强球队的脚步。昨天《米兰体育报》的报道指出，米兰体育总监莱昂纳多正在努力运作杰拉德·德乌洛费乌回归圣西罗的交易。

经历了赛季初的落魄后，德乌洛费乌逐渐依靠实力占据了一个沃特福德常规主力的位置，截至目前，这位西班牙边锋总共代表“大黄蜂”在英超赛场上出场16次，斩获3球3助攻。

莱昂纳多之所以将德乌洛费乌看做球队左边锋补强的头号目标，除了看中球员的自身实力，还因为球员与米兰本身的牵绊和对意甲赛场的熟悉程度。

和德扬、特略等人一样，出道于拉玛西亚青训体系的德乌洛费乌同样没能在巴萨站稳脚跟，先后碾转战力过埃弗顿、塞维利亚、AC米兰以及沃特福德。但如果盘点德皇截至目前职业生涯最高光的时刻，毫无疑问会是2016-17赛季效力米兰的那半个赛季。

尽管只为米兰出场了17场联赛，但他依旧为红黑军团贡献了4球3助攻，特别是与苏索的西班牙两翼齐飞组合，至今仍被许多米兰球迷念及。得益于那半个赛季的大爆发，德乌洛费乌得以重返西班牙国家队，巴萨也选择在2017年夏天激活了他的回购条款，将其重新带回诺坎普。

德乌洛费乌本人也曾在采访中坦承AC米兰给予了自己一切，是红黑军团让自己在黑暗中看到了光明。

尽管球员本人愿意回到圣西罗，但这笔交易的困难之处在于沃特福德的态度。很显然，在冬窗时间所剩无几、替身难寻的情况下，大黄蜂的态度很坚决，他们并不愿意轻易放走这位球队大将，因此向米兰开出了颇为苛刻的条件——2000-2500万欧元转会费，不接受任何租借买断的转会形式。

这对于备受欧足联财政公平政策影响的AC米兰打击甚大，甚至有媒体曝出米兰已经转换目标，再次将目光放在了比利时国脚卡拉斯科和荷兰小将丹朱马的身上。

不过根据意大利知名记者迪马济奥的爆料，米兰实际上并没有放弃这笔交易，莱昂纳多将在接下来的几天继续与沃特福德沟通，以说服对方给出一份更贴近实际的转会条件。

如果德乌洛费乌重回米兰，米兰在左边锋位置上将具备更强的冲击力，这恰恰是土耳其国脚恰尔汗奥卢和西班牙边锋卡斯蒂列霍最欠缺的特质，除此之外，这也能让主帅加图索在排兵布阵和临场调度方面拥有更多的选项与变化。