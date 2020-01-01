德甲豪门继续关注曼城边锋：依旧对他有兴趣

海纳承认德国国脚仍然是安联球场的目标，后者正在从严重的伤病中恢复。

拜仁慕尼黑主席赫伯特·海纳承认德甲冠军球队依然对曼城边锋萨内有兴趣。

这名德国国脚在2019年夏季转会窗口期间第一次被联系到回国。

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拜仁已经明确表示，这名24岁的球员是他们的首要目标，在最后期限到来之前，他们就已经期待着一笔巨额交易了。

不过，在参加社区盾杯的)比赛时，他遭遇了严重的膝伤。

这一挫折迫使拜仁的招募计划被搁置，球员的康复之路任重道远。

拜仁一直在密切关注萨内的状态，并准备在12个月后重新点燃他们的兴趣，如果这名高水平前锋能够恢复状态和健康的话。

海纳周日在辛巴赫的一个球迷俱乐部活动上告诉那些到场的人:“勒罗伊·萨内是我们感兴趣的伟大球员，这是众所周知的事实。”

“现在我们要看看他受伤后的康复情况。”

拜仁已经暗示他们将会在2020年针对萨内寻求一种全新的模式。

然而，他现在的老板拒绝承认他们在挽留这名天才前锋上的失败。

在去年的转会谈判中，萨内获得了一份新合同。

虽然没有达成任何协议，但是新的条款仍然在谈判桌上，瓜迪奥拉希望能从这份协议中获得信心。

这位曼城主教练说:“很抱歉，我没有任何新消息。我想告诉你但是……”

“你得问问贝吉里斯坦。我最后得到的信息是，我们很久以前就向他提出了报价，他一直没有拒绝，所以从那以后，我就没有任何消息了。”

曼城渴望留下萨内，因为他的比赛还有很多潜力有待发掘。

蓝月亮希望从未来的发展中获益，但是拜仁拒绝将视线远离这名球员。

这是因为这支已经回到德甲积分榜榜首的球队希望在多个方面保持尽可能强的竞争力。

海纳补充道:“我指的不仅仅是德国冠军，因为我们想再次赢得冠军联赛。”

“毕竟，我们将在2022年主场举行决赛，我们希望最迟在那里夺冠。”