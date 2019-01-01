德甲榜首大战 拜仁绯闻对象或成胜负手

根据莱比锡主帅的说法，德国射手将在与拜仁的比赛中发挥重要作用。

从霍芬海姆来到莱比锡之后，纳格尔斯曼在新赛季伊始就将这支德甲新贵送上了积分榜榜首。他们三场全胜，前锋维尔纳在其中贡献了5粒进球。

虽然夏天时，维尔纳一度与拜仁传出绯闻，但最终他还是留在了威斯特法伦。本周，莱比锡就将与卫冕冠军拜仁有一场大战，比赛的结果会在一定程度上影响积分榜榜首的排位情况。

纳格尔斯曼在赛前新闻发布会上说道：“个人能力一直都非常重要，所以如果我们把维尔纳放在最前面，这或许将成为我们能够获胜的关键。”

“他在（周三的）训练中表现非常好，他是很重要的一环，他有能力对拜仁造成实质打击。”

关于周末的目标，这位莱比锡主帅继续说道：“我期待获胜，带着这样的信念投入比赛。”

“在拜仁身上取得好的结果可以帮助你走出很远，但你必须每周都保持这样的表现。如果我们能赢下拜仁，但接下来都是输球，那也什么都算不上。”

在另一方，拜仁主帅科瓦奇表示，可能会用穆勒来顶替从国家队舟车劳顿归来的库蒂尼奥。

纳格尔斯曼补充道：“当然我们会把这点考虑禁区，但这不会影响拜仁的整体风格。”

“我脑子里有想法他到底会用谁，我正为此准备在做一些准备。”