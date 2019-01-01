德甲我来了！奥多伊转会迎转机 莱比锡或成其下家

尽管切尔西拒绝让奥多伊转会拜仁，但奥多伊加盟德甲的时机或许已经到来，莱比锡愿意以买断加回购的方式得到这位英格兰天才。

根据英国知名媒体《每日邮报》的最新报道，拜仁慕尼黑并没有放弃对切尔西边锋卡伦·哈德森-奥多伊，为此他们愿意将报价提高到4000万英镑。不过目前这一转会正变得更加复杂，因为另一家德甲劲旅——RB莱比锡，也加入了这场英格兰天才争夺战。

相较于RB莱比锡，拜仁在德国足坛的地位和声誉毫无疑问处在绝对领先的位置。但红牛也并非一无是处，尽管自己的报价只有2000万欧元，但他们愿意在这笔交易中加入回购条款，这对切尔西来说是一个不小的诱惑。

除了加入回购条款，RB莱比锡还拥有着一些不同于拜仁的闪光点，他们可以说是近年来第一位引进英格兰天才的球员，埃弗顿边锋卢克曼就曾以租借的形式在红牛竞技场发光发热。与此同时，他们也更愿意给予年轻球员信任与机会，比如这赛季成长迅速的奥古斯汀、维尔纳和乌帕梅卡诺等人，这一点是巴伐利亚巨人无法比拟的。

对切尔西而言，想要留下这位18岁的青训之星并不容易，要知道他在此前已经拒绝了球队8.5万英镑周薪的续约合同。在保留回购条款的情况下，将他送至RB莱比锡锻炼，或许是一个不错的解决方案。

在桑乔闪耀伊杜纳信号公园球场后，诸多欧洲豪门都将目光投向了英伦大陆，拜仁也是在这一背景下看上了在切尔西机会寥寥的奥多伊。

RB莱比锡目前在德甲位列第5，在少赛一场的情况下与身前的法兰克福同积31分。

在左边锋福斯贝里与布鲁马先后受伤后，朗尼克一直没能找到一位合适的替补人员，甚至只能在最近的比赛中让哈尔斯滕贝格客串或者将球队维尔纳拉到左边路，但这两种方案，效果都不是特别理想。

球场上的奥多伊能够踢左右两侧边锋的位置，尽管有些粘球，但作为一名右脚球员，他拥有着不错的内切与传球能力，尤其是他的传中，经常能够为为球队创造出不错的进球机会。不过就目前来说，奥多伊的内切、与队友的配合以及对肋部进攻理解都算不上顶级，尤其是传威胁球、爆发力和换脚后的加速等方面，距离威廉、罗本等人有着不小的差距。

截至目前，奥多伊总共为蓝军在各项赛事中出场10次，有1球1助攻入账。如果这名小将在一月份加盟RB莱比锡，他将有机会在对阵汉诺威的联赛中迎来首秀机会。