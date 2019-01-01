德甲十年最佳阵容：奥巴梅扬莱万领衔锋线

随着2020年的临近，够力足球已经决定挑选出过去10年为德国顶级联赛增光添彩的最佳球员。

门将：诺伊尔

在过去的十年中，这名门将赢得了七次德甲冠军。没有人比曼努埃尔·诺伊尔更能代表德国顶级联赛中的十年最佳阵容了。

仁慕尼黑的主力门将是俱乐部统治地位的关键一环，由于他能够在后场发挥，并成为拜仁进攻的起点，开创了“守门员”的新时代。

除此之外，诺伊尔是世界上最稳定的射门终结者之一，曾三次入选世界杯最佳阵容，在2010年代理两次获得德国年度足球先生。

右边卫：拉姆

菲利普·拉姆被认为是他那个时代最好的右后卫之一，他是一个如此完美的球员，瓜迪奥拉在他执掌拜仁慕尼黑期间甚至还利用他担任中场。

瓜迪奥拉称拉姆是“我执教过的最聪明的球员”，甚至声称他可以踢任何位置，不仅仅是后卫和中场。无论他在拜仁的哪个位置踢球，拉姆都是高效的，他在2010年代中赢得了5个德甲冠军，而在之前的10年里，他还获得了3个德甲冠军。

他于2017年退役，并立即入选拜仁慕尼黑名人堂。

中卫：博阿滕

2010-11赛季在曼城度过了一个令人沮丧的赛季后，杰罗姆·博阿滕回到了他的祖国德国，在那里他成为了德甲近十年来最好的后卫。

曼城的损失是拜仁慕尼黑的收获，巴伐利亚人为博阿滕支付了1700万欧元的转会费，而他则为俱乐部踢了近300场比赛，指挥后防连续七次获得国内联赛冠军。

他经常与转会传闻联系在一起，甚至在2018年与巴黎圣日耳曼进行了会谈，但由于他对俱乐部的重要性，博阿滕仍然留在慕尼黑，并仍然是后卫线上的常客。

中卫：胡梅尔斯

在2010年的德甲联赛中，只有两支球队获得过冠军，而胡梅尔斯代表这两支球队——分别在多特蒙德两次和拜仁慕尼黑三次举起过冠军奖杯。

他在2019-20赛季初回到了多特蒙德，希望成为他们结束拜仁国内统治所缺少的一员。

无论是在场上还是在场外，这位中后卫都是世界足球最好的阅读者之一，他出色的能力意味着尽管他三年前离开多特蒙德加盟拜仁，但他的此次回归还是受到了多特蒙德的热烈欢迎。

左后卫：大卫·阿拉巴

和菲利普·拉姆一样，大卫·阿拉巴的多才多艺意味着他为俱乐部和国家队踢过很多位置。对于奥地利国家队来说，他是中场核心，可以指挥比赛，但在拜仁慕尼黑，他是他们的第一左后卫，从前场防守，准确的传球和高超的定位球给对方后卫制造了不少麻烦。

他在巴伐利亚的第一个完整赛季是在2011-12赛季，而在第二年他就巩固了自己在首发阵容中的位置，同时拜仁也开始了他们的七冠王之旅。

今年夏天，他们打破了转会纪录法国左后卫卢卡斯·埃尔南德斯，但是他已经被用在了中后卫的位置上，因为阿拉巴是不可替代的。

右边锋：罗本

并不是所有的球员都有机会在巅峰时退出比赛。罗本是幸运的球员之一，他在2019年与拜仁慕尼黑一起赢得了他的第20座奖杯后结束了自己的职业生涯。

这位前切尔西和皇家马德里的边锋将他的招牌动作带到慕尼黑，对方后卫即使知道罗本的计划，但却完全无法阻止他。

荷兰人没有从右边路跑下来，而是用他强壮的左脚切入内线，准确无误地将球越过守门员旋进球门，这意味着他成为了世界上最有力的进攻武器之一。

中场：施魏因施泰格

2015年，施魏因斯泰格离开拜仁慕尼黑，前往曼联完成了一项讨论已久的转会。他在离开前的最后一场比赛中攻入一球，帮助俱乐部连续第三次获得联赛冠军。

他的8个德甲冠军中有3个是在2010年代里获得的，在多特蒙德两年蝉联顶级联赛冠军后，他成功地控制了中场。2013年，他还被评为德国年度足球先生。

中场：罗伊斯

罗伊斯在2012年加盟多特蒙德，在他之前中为门兴格拉德巴赫效力的两个赛季中攻入28球。他的到来应该会帮助多特蒙德继续保持德甲冠军的地位，但是拜仁慕尼黑投入了大量的资金来让他们重返顶峰。

然而，多特蒙德是近年来唯一一支接近于阻止拜仁统治地位的球队，这要归功于当家球星罗伊斯，但他在职业生涯中一直受到伤病的困扰。

尽管伤病缠身，他仍在不断进步，并在2018-19赛季打进了职业生涯最高的17个联赛进球。

左边锋：里贝里

作为边路二人组中被亲切地称为“抢劫”（Robbery）的他，弗兰克·里贝里与罗本组成了惊人的伙伴关系，这让德国和欧洲的后卫们感到恐惧。

里贝里在过去的10年里统治了德甲，在2010年赢得了他9次联赛冠军中的7次。即使在36岁的时候，他依然能从替补席中站出来成为拜仁的改变者。

这就是他的重要性，俱乐部也仍然在努力寻找一个永久的替代者。

前锋：奥巴梅杨

自从2010-11赛季以来，五人中只有一人不会提名罗伯特·莱万多夫斯基为德甲最佳射手，皮埃尔-埃莫里克·奥巴梅扬在多特蒙德效力期间成为联赛最佳射手的有力竞争者。

加蓬国脚在2016-17赛季攻入31球，是40年来单赛季进球最多的球员。在多特蒙德的五个赛季里，奥巴梅扬在144场比赛中打进98粒联赛进球。

即使是在他1月份离开阿森纳的那个赛季，只打了半个赛季的奥巴梅扬也只差两个进球而获得了最佳射手的第二名。

前锋：莱万多夫斯基

在过去的十年里，罗伯特·莱万多夫斯基五次获得德甲最佳射手。他很可能在2019- 2020赛季再次夺冠，而且没有任何放慢脚步的迹象。

在此期间，他还获得过七次联赛冠军——两次是在多特蒙德，五次是在转投拜仁慕尼黑之后。

自从2010年来到德国，他已经打进了200多粒联赛进球，并且在过去的四个赛季中，单赛季各项赛事中都达到了40粒进球。

其他提名：

亨特拉尔作为过去十年来最优秀的前锋之一值得被提到名字，他在沙尔克的时候甚至是最佳射手。

同样，法兰克福的亚历山大·迈耶是为数不多的三个赛季的进球都达到两位数的球员之一，他的19个进球足以让他成为2014-15赛季的最佳射手。麦克斯·克鲁斯现在在土耳其踢球，但在过去的几年里，他在弗赖堡、门兴格拉德巴赫、沃尔夫斯堡，尤其是云达不莱梅都留下了深刻的印象。

托尼·克罗斯在离开拜仁加盟皇马之前的10年里赢得了两个联赛冠军，许多球迷仍然对俱乐部让他离开的事实耿耿于心。蒂亚戈取代了他在拜仁中场的位置，并且在他在的每一个赛季都赢得了联赛冠军。

乔舒亚·基米奇试图在拜仁扮演菲利普·拉姆的角色，他已经是拜仁的关键球员之一。在过去的十年里，中卫纳尔多在不来梅、沃尔夫斯堡和沙尔克的比赛的攻防两端都占据了统治地位，而托马斯·穆勒在那段时间里打进了100个德甲进球。

在多特蒙德的两段时间里，香川真司给人留下了深刻的印象，而在德国的两个半赛季里，德布劳内是联盟中最好的球员之一。

克劳迪奥·皮萨罗没有放慢脚步的迹象，即使已经41岁了，他仍然在为云达不莱梅继续进球。