德甲助攻王 穆勒对拜仁来说比任何时候都重要

这位世界杯冠军曾考虑离开慕尼黑，但在安联球场，他再次成为球场内外的关键人物。

在科瓦奇执教时期在板凳上坐了六场之后，不可思议的事情发生了。托马斯·穆勒考虑离开拜仁慕尼黑。

穆勒从10岁起就效力于这家俱乐部，在过去的20年里，他赢得了所有的俱乐部奖杯。然而，在10月份，他承认他正在考虑离开。

穆勒告诉记者：“如果教练组认为我是未来的替补，我将不得不考虑自己的处境。我太有野心了，不能不这么做。”

快进三个月，在教练汉斯·弗利克的带领下，穆勒的上场时间大大增加了。

科瓦奇错误地认为穆勒和菲力普·库蒂尼奥不能适应相同的进攻，但弗利克采用了4-1-4-1阵型，让这位德国老将出现在了右路而不是中路，这样，两名球员都去支持罗伯特·莱万多夫斯基。

这样的配置让莱万多夫斯基和穆勒都从中受益良多，前者在射手榜上遥遥领先，后者则在助攻榜上独占鳌头。

莱万多夫斯基说：“有托马斯在我身边，一切都变得简单了。他帮了我很多；我们互补得很好。托马斯总是会反向移动，并且做出很频繁的移动。”

“我们总是在禁区里多一个球员，我有更多的空间，而不是两三个对手来对付我。也许我们更应该经常一起上场。”

周日，穆勒在对柏林赫塔的比赛中率先破门，随后助攻佩里西奇将比分改写为4-0。

这是穆勒本赛季的第12次助攻，他在冬歇前完成助攻11球，打破了德甲的纪录。现在，他的目标是打破自己在2017-18赛季14次助攻的个人最好成绩，并超过德布劳内在2014-15赛季的21次助攻的德甲纪录。

桑乔上赛季以14次助攻的成绩成为联盟助攻王，并连续第二个赛季取得两位数的成绩。然而，穆勒在这方面做得比任何人都好，他在过去10个赛季中的9个赛季都有查过10次的助攻数据。

在2010年到2019年的314场比赛中，他的助攻数达到140次，超过了德甲其他任何球员。紧随其后的是弗兰克·里贝里(104次)和马尔科·罗伊斯(83次)。

在去年夏天失去里贝里和阿尔扬·罗本之后，拜仁慕尼黑是一支处于过渡阶段的球队。科瓦奇最初的任务是带领球队做出改变，但糟糕的结果让弗利克从助理教练一跃成为一线队的教练。

尽管是带领德国队赢得2014年世界杯冠军的教练团队的一员，但这是他第一次担任主教练，他选择穆勒作为他在球场内外的领袖之一。

“他对俱乐部很重要，除了欧洲杯，他赢得了所有可以赢得的东西，”弗利克说。“他很聪明，能领导一个团队。”

这种信任得到了极大的回报，因为在新教练的领导下，穆勒的状态一直很好，他的12次德甲助攻中有8次来自于弗利克的执教时期。

结果，穆勒似乎把离开的想法放在了脑后，他甚至暗示可能会签下一份新合同，让他在慕尼黑再呆上几年。

“就我个人而言，有一段时间我绝对不满足。坐在板凳上不成问题。但我想我已经连续坐了六次板凳了。穆勒说道。

“但总的来说，这半年对我来说很好，因为我接受了考验。我觉得我通过了这次考验。这就是为什么我带着相当大的信心坚强地走出了困境。”

拜仁慕尼黑现在落后领头羊莱比锡排在第二位，在弗利克的带领下，他们把积分榜上的差距缩小到4分，这使得人们猜测在这个夏天之后，这位教练将会被永久的保留下来。

如果弗利克能得到一份永久的工作，那么穆勒则是期间最重要的帮手。