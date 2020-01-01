德波尔：德容巴萨处子赛季很成功 他是布斯克茨接班人

这位巴萨、荷兰名宿认为自己的后辈在巴萨度过了一个成功的赛季，尽管他的表现被很多球迷批评。

根据罗纳德·德波尔的说法，他对弗兰基·德容在巴萨的首赛季感到满意，并认为他能够成功取代俱乐部传奇塞尔吉奥·布斯克茨的位置。

荷兰国脚德容在去年夏天以7500万欧元的转会费从阿贾克斯加盟了巴萨，不过在此之后，他的表现一直受到一些人的批评。

德波尔相信他的同胞已经很好地适应了在诺坎普的生活，然而，与之相比，他的前队友德里赫特在尤文图斯的表现也很挣扎。

其他球队

“人们说德容没有达到上赛季在阿贾克斯和国家队时的水平。”德波尔表示。

“但不是每个人都能像他一样在一支强队中踢了这么多分钟的比赛，所以我认为他踢得很不错。”

“你可以看到，像德里赫特这样的年轻球员在球队中都过得很艰难，而所有人都认为他会从一开始就踢得很棒。”

“考虑到这是他的第一个赛季，我认为他表现的已经很好了。”

德容本赛季在37场比赛中攻入两球，但德波尔坚持认为把他和布斯克茨相比更好，布斯克茨被认为是他这一代中最优秀的控球中场。

德波尔表示:“如果他能成为一名中场核心，我相信他会取得成功。”德布尔曾在1998年至1999年效力巴塞罗那队时获得西甲冠军。

“他是一个节拍器，你不应该要求他进20个球，他不是这样的球员。”

“我相信他将来会成为布斯克茨的伟大接班人。”