德波尔回应穆里尼奥“最差助教”评价：会有报应的

这位亚特兰大联队的主教练曾在水晶宫度过了一段时间，继续与这位葡萄牙主教练进行口水战。

弗兰克·德波尔再次点燃了与穆里尼奥的口水战，他说他相信“会有报应的”。

德波尔和穆里尼奥的竞争始于前者担任水晶宫主教练时，他批评后者在担任曼联主教练期间对马库斯•拉什福德的处理方式，称“很遗憾教练是穆里尼奥”。

不久，葡萄牙主帅对此进行了回击，称德波尔是“英超历史上最糟糕的教练”。

德波尔执教水晶宫时的表现在其队史上是很糟糕的，在他2017年9月被解聘之前的四场比赛中，俱乐部没有取得进球，只得到了0分。

穆里尼奥进一步嘲笑了这个事实，他说，如果荷兰人是拉什福德的主教练，后者“会被教导如何输掉比赛，因为他每场比赛都输了”。

而现在，一年半多过去了，德波尔进行了反击。

“在那个时候，他可以这么说，因为那是一个非常糟糕的记录，当然。”德波尔告诉《卫报》。

“对我来说，如果他想这么说，我不是那种想回应的人……我认为因果报应总有轮回。”

离开水晶宫队后，德波尔的声誉受到了打击，尤其是他在国米的任期只在85天后就以失败告终。

在此之前，德波尔在前俱乐部阿贾克斯取得了成功，四次获得联赛冠军。

现在作为大联盟亚特兰大联队的主教练的德波尔说，他相信他在水晶宫的时光可以而且应该以不同的方式结束，同时也需要更多的时间。

“我相信，”他说。“我认为如果我们有足够的时间，我们一定会扭转局面，尤其是在水晶宫。我们有一种感觉，在训练中你看到了，这是我们将要抬头并赢得比赛的时刻。然后他们决定解雇我。这当然不是最好的感觉，但就是这样。”

他补充道:“我特别生气。他们做了一些承诺，他们有一个理念:‘好吧，我们想成为一个可靠的俱乐部。’”

“例如，水晶宫，你必须像一支现代球队一样踢球，不能踢保级足球。如果你想这样做，好吧，你可以活一年，也许两年。但我确信，总有一天你会堕落。”

“所以他们想要改变这一点，就像南安普敦在那个时期所做的那样。所以我觉得我有时间，但是当赛季开始的时候，你已经看到了一些迹象，这不是正确的方式。”

“你总是走在一扇门的前面，而门却打不开，我再次有了这种感觉，在国米也是一样，我们必须这样做，这样做，然后我们向前迈进。但每次都有人踩刹车。”