德比郡任命新帅 荷兰名宿科库接替兰帕德

在兰帕德成为切尔西信任主教练后，德比郡很快就公布了继任者的名字。

菲利普·科库被任命为弗兰克·兰帕德在德比郡的接班人，这位前巴塞罗那中场与德比郡签订了一份为期四年的合同。

英冠球队迅速填补了普莱德公园的教练空缺。兰帕德离开切尔西的消息在周四才得到确认，但是德比郡在不到24小时后就迎来了新主帅。

前荷兰国脚科库在2018年离开土耳其豪门费内巴切后就闲赋在家了。在此之前，他曾在埃因霍温执教，并在荷兰国家队担任助理教练。

他将在德比与克里斯·范德维尔登和特万·谢珀斯搭档，而吉文将继续担任守门员教练。

科库在接受俱乐部官方网站的采访时表示:“我很高兴也很荣幸地确认德比郡将成为我的新俱乐部，我迫不及待地想与球队和球迷们见面，一起开始这场冒险。”

德比郡执行主席梅尔·莫里斯补充说:“我们很高兴欢迎菲利普·科库成为我们的新主帅。我们正在德比郡继续发展我们的理念，从与菲利普和他的球队的第一次谈话中，很明显他们有着相似的观点。契合度很强。我们希望在我们的比赛风格，我们的俱乐部价值观，以及我们的学院日益重要的作用上建立动力。菲利普和他的团队理解这种方法的必要性和好处。我们有非常具体的标准来确定新主帅：

·足球风格

·高水平的管理成功

·培养和提高年轻和有经验的球员

·杰出的职业生涯

·构建球员价值

·与德比郡相似的理念和价值观

·利用数据分析和体育科学的经验和愿望

菲利浦在他的管理生涯中有着卓越的成就记录，他有能力培养球员来推动有形的成功和价值。我们期待着菲利普带领我们进入新赛季。”

和兰帕德之前一样，科库在他的职业生涯中是一个标志性的中场球员。

他为国家队出场101次，在维特斯、埃因霍温和巴塞罗那度过了难忘的时光——在诺坎普的6年里，他代表巴萨出场近300次。