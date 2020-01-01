德比逆转振士气 孔蒂：国际米兰可以有一个梦想

一场反败为胜让国际米兰开启一个“非常紧张的时期”，因为他们期待挑战联赛和杯赛的冠军。

安东尼奥·孔蒂承认国际米兰在德比中以4-2击败AC米兰并登上意甲积分榜榜首之前，面临着“惨败”的危险。

雷比奇和伊布拉希莫维奇的进球让AC米兰在半场时领先两球，但布罗佐维奇和贝西诺的闪电进球让国际米兰在重新开场8分钟内就扳平了比分。

斯蒂凡·德弗赖为国际米兰带来了领先优势，之后罗梅鲁·卢卡库在伤停补时阶段的进球为国际米兰带来了一个难忘的夜晚，而孔蒂则对他勇敢的球队的逆转赞不绝口。

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“这是一个特别的夜晚，这是肯定的，”孔蒂告诉意大利天空体育：“上半场我们遇到了真正的困难，也许比我们本赛季遇到的任何困难都要多，而且还有惨败的危险。”

“相反，我们做得很好，让平衡回来了，让我们明白我们需要改进的地方，让我们对自己所做的有信心，这一切都要归功于这些小伙子们。”

“除了结果，我很高兴看到他们在打击下反抗并扭转局势，因为这意味着他们在为真正重要的事情做准备。”

“现在谈论我们现在能梦想的事情还为时过早。我们可以有一个梦想。”

尽管国米在下半场有所改变，但孔蒂对他的中场休息并没有说什么，反而声称他对上半场糟糕的表现负有责任。

“对我们来说，这将是一个非常紧张的阶段，在那之后，我认为我们会更好地了解我们的潜力和真正的能力。”国米主帅说。

“我们不可能一天到晚实现所有目标，但我们正在努力。这些小伙子今天证明了他们有强大的力量和勇气。”

“中场休息时我不需要说太多话。我认为在困难的情况下，你必须非常清楚并承担责任。我对我们在上半场0-2落后负有很大的责任。”

“我们一直在一起，从开始到结束，找到了摆脱困境的方法。我们必须记住这个晚上，因为这将帮助我们成为一个团队，在未来处理类似的困难。”