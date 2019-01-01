德比胜利涨士气 马奎尔看见曼联进入前四曙光

红魔“自豪的”队长在周六阿提哈德球场2-1战胜曼城后，正瞄准积分榜前列位置。

曼联队长哈利·马奎尔承认他很“自豪”能够带领他的球队在德比中战胜曼城，但是现在他已经向他的球队发起挑战，希望能够争取到一个欧冠席位。

曼联错过了本赛季的欧冠比赛，而他们在过去五年里只参加过两次欧冠，这与俱乐部的历史不相符。

红魔目前在英超联赛中排名第五，比排名第四的切尔西少5分。

马奎尔希望带领他的球队回到他们认为属于他们的地方，他认为德比的胜利是朝着正确方向迈出的一步。

“前四名已经在望，但我们需要关注我们自己的成绩，继续努力得到三分，并不断提高。”他告诉俱乐部的官方网站：“下周我们还有一场重要的比赛，对阵埃弗顿。我们需要继续赢球，我们已经连续赢了热刺和曼城。”

他对球队的前锋表示赞赏，他们在最近几周给球队带来了动力。

“小伙子们在上半场有一个出色的开局，前场四人组令人生畏，当他们踢出状态，他们可以造成任何防守问题。”他表示：“在过去一个月左右的时间里，我觉得我看着前锋，觉得他们会进球。赛季初，我们一场比赛进的球并不多，但现在，我们已经连续几场比赛不断进球了。”

“他们是一个巨大的威胁，他们是顶尖的人才，我认为现在一切都在一起。我们没有被冲昏头脑——这是一场重要的三分，一场特殊的胜利，一场属于球迷的胜利，我真的为他们感到高兴。我们只是在积分榜上不停地上升。”

就个人而言，这名26岁的球员对结果很满意。

他说：“我很自豪能在阿提哈德球场带领伙计们拿下三分。这对我们来说是一场重要的比赛。我认为前两场比赛，没有人能质疑我们的胜利是否应得。”

“我们知道他们会强大起来，把一切压力施加给我们。我认为我们保持得很好，我不认为他们在下半场创造了太多机会。”

接下来曼联将在老特拉福德迎战阿尔克马尔。