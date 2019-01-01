德比大胜证实力 克洛普盛赞红军替补球员

红军主帅说他将继续轮换阵容，因为英超领头羊的比赛越来越多。

尤尔根·克洛普赞扬了利物浦的替补球员，他们在周三5-2大胜埃弗顿的比赛中证明了自己的实力。

在周中的比赛中，克洛普给了奥里吉、沙奇里、拉拉纳和米尔纳罕见的首发机会，而阿德里安顶替了被禁赛的阿利森。

克洛普对利物浦对阵默西塞德郡对手的表现感到高兴。

“所有的进球都是不可思议的，杰出的。精彩的进球，精彩的传球，精彩的足球。我非常喜欢它。”他告诉记者：“我们需要新鲜的球员，我必须尊重队里的球员，仅此而已。他们证明了这一点。做出改变要有趣得多，所有的男孩都准备好了做这样的表现。”

他补充道：“哦，这场比赛有很多精彩的足球时刻。我们之前讲过这五个变化。我必须对孩子们在训练中所做的表示尊敬。”

“我说了很多关于球队的质量，所以我们必须表现出来。他们做出来的东西令人难以置信。迪沃克（奥里吉）的进球，萨迪奥（马内）的传球，沙奇里的一切，拉拉纳无处不在。有那么多精彩的足球时刻，但有时我们的防守有些生疏。他们真的很直接，我们的第二落点除了很多状况。”

利物浦将在接下来的两周内打五场比赛，由于世俱杯比赛临近，克洛普说他将不得不继续轮换阵容。

“我们知道这些孩子很优秀。因为伤病，我们没有一个庞大的阵容，但年轻的小伙子也会在幕后留下印象。”他说：“我们知道我们的质量。他们从后面追赶，这很酷。这是第一场艰难的比赛。我们必须做出轮换，我们将会做出轮换。

“纳比·凯塔是唯一一个状态很好但没有上场的球员。我做了5个改变，但是没有足够的勇气去做6个改变，这是唯一的问题。我真的为他们感到高兴。我对此毫不怀疑。男孩们需要在有机会的时候表现出来。不是为了我，而是为了球迷。我真的很开心。”