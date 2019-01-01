德比口水战 瓜帅：我的球队不会故意犯规

曼城将于北京时间周四凌晨前往老特拉福德球场对阵曼联，双方主帅赛前已经开始针锋相对。索尔斯克亚声称曼城在比赛中善于利用犯规阻止对手反击，而曼城主帅瓜迪奥拉显然不喜欢这番评论。

北京时间4月24日，英超第36轮将于明天凌晨迎来焦点战，卫冕冠军曼城前往老特拉福德球场对阵同城对手曼联。这场德比战对双方都至关重要，曼城需要一场胜利反超利物浦登上积分榜榜首，而曼联也需要一场胜利继续保留进入联赛前四的希望。

曼联主帅索尔斯克亚在赛前表示，曼城球员会在比赛中毫不犹豫的犯规，他们在犯规时会对准你的脚踝和脚跟。

然而曼城主帅瓜迪奥拉对这些评论感到非常不满，他说：“他（索尔斯克亚）说了这些？我们在比赛中的控球率平均在75%，或者在65%到70之间，我们为什么需要犯规？”

“在我从事教练工作十年以来，我从来没有在准备任何一场比赛之前给球员们有过这样的指示，从来没有。我的球员们可以作证，你们可以问问那些在巴萨、拜仁和曼城的球员们。”

“我考虑更多的是比赛其他方面的事情，我们更想击败他们，而不是在比赛中如何犯规。在这场比赛结束后，你们可以再问问索尔斯克亚，是否还是这样的观点。”

据数据统计，曼城以控球战术为基础的打法在传球上体现的淋漓尽致，他们本赛季已经完成传球23839次，雄踞英超榜首，而曼联在过去34场比赛中仅有17109次传球。

不仅如此，曼联在这34场比赛中共犯规201次，拿到64张黄牌，而曼城仅有172次犯规，被出示38张黄牌。