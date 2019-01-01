德比前暂人品？斯特林宏微观结合狂赞红魔

红魔的比赛强度和战斗精神给英格兰边翼留下了深刻印象，他相信是索尔斯克亚促成了球队上下一心。

上周末战平纽卡斯尔的比赛，使曼城与领头羊利物浦间的分差拉大到了11分。尽管本周中他们4-1大胜伯恩利，但克洛普的球队同样5-2轻取埃弗顿，并没有给蓝月亮任何追赶的机会。如今的局面导致曼城显然已经经不起更多的失利了。

本轮英超赛场将上演曼市德比。索尔斯克亚的球队在周中刚刚终结四场不胜，2-1战胜了穆里尼奥带领的热刺。

斯特林告诉Football Focus：“最近的比赛，我已经发现他们的比赛节奏非常快。”

“他们是在为他们的主帅而战，为他们的球队和他们的俱乐部。很高兴能够看到这样一支球队，全队球员都在为他们的球衣而战，他们正是这样做的。”

“他们的锋线是最有危险的。他们拥有拉什福德，他是禁区里和禁区附近的魔法师。”

本赛季开局，拉什福德在进球方面始终难以找到状态。不过加上对阵热刺时打入的2粒进球，他在7场英超中已经有6球入账。

反观斯特林，除了在开局阶段的3场比赛中连入5球，随后的11轮比赛，斯特林仅有3球入账。另外值得注意的是，斯特林在面对曼联的任何比赛中，至今没能取得过任何进球。

他继续说道：“本周我会致力于刷新数据。”

“我们都知道曼联是怎样的一家俱乐部。”

“他们正处在一个过渡期，但他们一些时候也打出了非常精彩的比赛。”

“他们本赛季对阵豪门都拿到了不错的成绩，所以我们一直都知道这会是一场艰难的比赛，这一次也没有不同。”

曼城目前排名英超积分榜第3位，距离榜首11分。而曼联则排名第6位，与第四名的球队之间还有8分差距。如果红魔在伊蒂哈德一无所获，那么他们的排名还将继续下滑。