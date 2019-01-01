德拉克斯勒：我们球队里有人能控制住博格巴

法国人在曼联的表现非常出色，但是德国中场球员相信自己的球队能让他保持安静。

德拉克斯勒坚称，巴黎圣日耳曼有能力在周二的欧洲冠军联赛的比赛中阻止保罗·博格巴。

法甲领头羊将前往老特拉福德进行欧冠八分之一的首回合比赛，而主队则是在临时教练索尔斯克亚的带领下恢复了状态的曼联。

周六3:0击败富勒姆的比赛是索尔斯克亚自去年12月接替穆里尼奥以来执教的11场比赛中的第10场胜利。

博格巴在红魔的这些比赛的进步中发挥了重要作用，他在对阵富勒姆的比赛中攻入两球，使他本赛季在英超联赛的总进球数达到11个，这也是他个人在顶级足球联赛中单赛季的最好成绩。

德拉克斯勒相信他的队友们能够让博格巴保持安静，他在新闻发布会上说：“曼联有一些伟大的球员，特别是在中场，有博格巴和马蒂奇。他们将是这场比赛的关键。”

“但我们的球员也很好。我们的队员非常有能力。在德国队和法国队的比赛中，我们有时阻止了保罗的发挥。”

“我们看看他会怎么表现。他能力很强，但我们有能力阻止保罗。”

周二的比赛将会看到迪玛利亚在以4400万英镑转会去到大巴黎后首次在比赛中面对他的老东家。

内马尔和卡瓦尼因伤缺阵，德拉克斯勒希望他和迪玛利亚能有积极的表现。

“我问了他一些关于曼联的事情，但我不会告诉你他说了什么——没什么不好的！”德拉克斯勒说，“在没有卡瓦尼和内马尔的情况下，我们需要他。希望他能有一个好的表现。”

“我不知道我会打什么位置，但是我在很多位置上都踢得很舒服。我和内马尔不是同一类型的球员，很明显，我们会想念他的。我会试着表现得很好。”

德拉克斯勒并不认为这两支球队都是夺冠热门，但是他相信巴黎圣日耳曼能够在3月6日的王子公园的第二回合比赛中逆转任何不利的结果。

“每个人都知道这是两支好球队。”他说，“每个人都应该做好观看比赛的准备，因为这是一场每个人都想看的比赛。我不知道曼联是夺冠热门还是我们。对我来说，这并不重要。”

“如果你在比赛前说很多话，那你永远也赢不了比赛。重要的是球场上发生了什么。”

“我们希望曼联能像最近的出彩一样出现在我们面前。但周二的比赛不是一切。因为在我们的土地上还有第二回合。”