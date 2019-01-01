德拉克斯勒否认转会热刺谣言：没有离开的打算

这位世界杯冠军否认了关于他今夏转会德甲或英超的传闻。

巴黎圣日耳曼中场球员德拉克斯勒坚称他没有在这个夏天离开俱乐部的打算。

最近几周，这名25岁的球员与拜仁慕尼黑、勒沃库森和托特纳姆联系在一起，但他声称这些报道并不是真相。

当被问及转会传闻时，德拉克斯勒对《图片报》说:“我对此什么也不能说，因为我无意离开俱乐部。”

“我没有收到俱乐部关于离开的任何消息。我没有和任何人说过什么，我什么都不知道。”

德拉克斯勒于2017年1月从沃尔夫斯堡加盟大巴黎，为法甲冠军出场超过100次。在这段时间里，德国人已经两次赢得法甲冠军和法国杯的冠军。

然而，对于德拉克斯勒来说，2018-19赛季是一个令人失望的赛季，整个赛季只进了三个球。

他目前正在德国国家队征战，这是他自去年10月以来的第一次征召，并在周六2:0战胜白俄罗斯的比赛中替补出场。

德拉克斯勒是仅存的2014年世界杯冠军阵容中的几名球员之一，他在本周早些时候表示，很高兴能成为这支全新德国球队的一员。

“我已经有一段时间没有成为球队的一员了，我很高兴能再次回到这里。”他说。

“过去几个月发生了很多事情。我们已经开始组建一个新的团队。”

“在我们糟糕的世界杯表现之后，球队已经发生了一些改变。我们很有动力，想在未来的目标中取得更大的成就。”

“我们需要一段时间才能回到2014年和2016年的水平，但如果我们继续努力，那么我们就有可能找回自己的老优势。”

接下来，勒夫的球队将于周二在美因茨迎战爱沙尼亚。德国在2020年欧洲杯预选赛中排名第二，尽管他们已经赢得了两场比赛。

德国战车目前落后领头羊北爱尔兰3分，后者在三场比赛取得了全胜。