德布劳内赛季初的低迷表现对曼城来说是一个问题

也许他是曼城的助攻之王，但德布劳内现在突然想给自己找点支持。

英超联赛已经进行了10轮，德布劳内还没有为曼城送出过助攻，这让一些人对这位比利时国脚的状态产生了疑问。

当然，现在还处于赛季初期，伤病影响了他在球场上的时间，他绝不是唯一一个在创造力方面挣扎的人。

京多安和斯特林等队友目前也还没有送出助攻，利物浦的马内和切尔西的卢卡库也一样，而他们本赛季首发的次数是德布劳内的两倍。

尽管如此，在德布劳内的职业生涯中，他创造机会和传球的能力是其他球员无法做到的，因此他的小小低迷必然会引起人们的注意。

自2015年首次亮相曼城以来，德布劳内在英超联赛中提供了比其他球员更多的助攻和创造了更多的重大机会。

事实上，没有人能接近他的数据。他的78次助攻比最接近的对手埃里克森多出27次，而他创造的120次重大机会也远远超过了队友马赫雷斯创造的80次。

德布劳内本赛季之前在曼城的比赛中平均每176分钟有一次助攻，但本赛季他已经出场8次，出场时间是176分钟的两倍多，但仍未有助攻。

他的原始数据让人难以辨认，周六0-2输给水晶宫的比赛中他被替换下场的场景也让人难以辨认。

在落后一球的情况下，德布劳内在水晶宫组织严密的防守中苦苦挣扎，他通常是曼城所依赖的创造性力量，为球队带来神奇的时刻，打开进攻大门。

然而，在比赛还剩半小时的时候，他被换下了场，瓜迪奥拉转向马赫雷斯和斯特林，试图挽救这场胜利。

当被问及是否担心德布劳内最近的状态时，曼城主帅毫不含糊地为他辩护。这位30岁的球员是瓜迪奥拉在俱乐部五年成功的关键人物，他坚信德布劳内很快就会回到最佳状态。

瓜迪奥拉在球队与布鲁日的欧冠比赛前的新闻发布会上说道：“你无法想象他是一名多么优秀的球员。当你像他一样经历了漫长的职业生涯，打了数百场比赛，你肯定也会经历巅峰和低谷。”

“我知道他在做什么，他在训练，他知道他在上场时间上得到了我们的全力支持。无论踢得好或坏，所有的球员都知道我们支持他们。”

“我曾是一名足球运动员，我知道在整个职业生涯中，你不可能一直表现得非常好。人生有高有低，他比任何人都清楚他能做得更好。”

“我们会等他，因为我们知道他每天都在做什么，以达到最好的状态。”

在曼城与切尔西的欧冠决赛中眼窝骨折后，德布劳内因在欧洲杯期间脚踝受伤而错过了曼城赛季初的比赛。

这名中场球员在比利时输给意大利的四分之一决赛中需要注射两次止痛针，随后他直到9月底才开始参加英超比赛。

瓜迪奥拉说道：“我们忘记了球员也是人。在过去的八、九年里，他们每年每个赛季都只有几周的假期。”

“有时疲劳和许多事情都会影响我们的球员。所有的运动员每隔三天就要踢出最好的表现。如果球员身体强壮，这就容易多了，但是在前场的球员，每三天创造出各种机会？没有一个人能做到。”

撇开助攻不谈，有足够的证据表明德布劳内仍然对曼城本赛季的开局有重要影响。

他的第一次首发是客场战胜领头羊切尔西，而第二次首发则是在对阵利物浦的比赛中打进了扳平比分的关键一球。

他在对阵伯恩利的比赛中也有进球，在对阵布莱顿的比赛中，他创造了4次机会，比整场比赛的任何球员都多，尽管他上场时间只有13分钟。

曼城在联赛杯被西汉姆联淘汰后又输给了水晶宫，这让人们越来越担心球队在创造机会方面出了问题。

因此，德布劳内将会一直被放在显微镜下观察，直到情况发生变化，而沃克——本赛季唯一一个得到德布劳内助攻的球员——相信这很快就会发生。

他说道：“我不会说我们缺少进球，因为有很多比赛我们进了5球。我们之前对阿森纳和布鲁日都进了5球。”

“这有点像，‘好吧，曼城不进球，他们需要一名前锋’，但当我们打进5球时，突然间我们没有前锋也做得很好。我们是一个团队，这个团队是建立在过去四年的基础上的。”

“我们在夏天失去了阿圭罗，他是俱乐部的英雄，杰出的代表人物，但除此之外，我认为每个人都在一个公平的竞争环境中，没有自我。我们都为彼此努力工作，为彼此奔走。球场上只有11名球员，而不是一个、两个、三个或四个其他所有人都想要的超级球星。”

如果德布劳内在助攻榜上继续下滑，他应该会得到很多支持。

不过，不要指望这段时间会持续得更久。