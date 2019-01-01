德布劳内谈赛季准备：三个星期啥都没干

这位比利时国脚中场表示，他已经被两年的足球生涯搞得筋疲力尽，需要离开赛场一段时间。

曼城中场凯文·德布劳内表示，从比赛中休息一段时间将使他精神抖擞地重返英超冠军，摆脱困扰他的2018-19赛季的伤病问题。

这位比利时国脚在2017-18赛季被评为曼城的年度最佳球员后，上个赛季的首发次数被限制在11次。

今年夏天，他休了三周的假，这是近两年来他第一次离开赛场。此前，他在世界杯上扮演了比利时队至关重要的角色，打入了2018年世界杯半决赛。

在曼城的亚洲季前巡回赛上，他给人留下了深刻的印象，他认为与家人和朋友在一起的时间是他准备比赛的关键。

“我离开国家队第一个星期我就跑了，之后的三个星期我什么都没做。”他在曼城在日本举行的最后一场季前赛赛后对媒体说：“我只是想离开。我经常和孩子们一起跑步，所以我消耗了很多能量，但我只想远离足球。我已经连续踢了两年了。我只是想享受一下。我和家人朋友去旅行了。我知道我有足够的时间为这个赛季做准备，所以我决定这么做。”

德布劳内的进球和助攻让他在瓜迪奥拉的位置上几乎无可动摇。他承认，在如此长的一段时间里，由于伤病而上场或康复所带来的精神负担和体力消耗一样令人疲惫。

“身体上你可以一直很好，但我认为更多的是精神上的。”他继续说：“对每个人来说，连续两年没有适当的休息是很难的。这就是过去两年发生的事情。”

德布劳内在最后一场巡回赛中进球并帮助球队以3-1战胜了横滨水手，他认为给队友们一个进球的机会是他比赛的关键。

“这是我的工作。我的主要目标是把我的队友放在他们能够进球的位置。好几次都很顺利。”