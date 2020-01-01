德布劳内：若曼城不夺欧冠 则像过去五年般失败

在欧冠16强对阵皇家马德里之前，比利时中场笑言他们必须在欧洲取得胜利才能算取得成功。

凯文·德布劳内相信如果曼城不能赢得欧冠，他们将再次被认为是失败的球队，尽管他们近年获得了一些奖杯。

上赛季曼城赢得了英格兰所有的奖杯，并赢得了过去的两个英超冠军，在2017-18赛季创造了100分的记录。

但到目前为止，2016年的欧冠半决赛是他们最接近举起欧冠奖杯的时候。在那届赛事中，他们被最终的冠军皇家马德里淘汰出局。但是德布劳内强调曼城将在伯纳乌进行他们正常的比赛。

其他球队

“很明显这是皇家马德里。他们赢得了所有人当中最多的欧冠冠军。但我认为我们会像往常一样踢出我们的比赛，踢出攻势足球，给他们施加压力，踢出精彩的比赛，如果可以的话，要赢。”

在前往西班牙首都的比赛之后，球队将连续第三次参加联赛杯决赛，但德布劳内认为，国内比赛的成功不会改变一些批评人士对这个赛季的看法。

“如果我们不能赢得欧洲冠军联赛，每个人都会说我们和过去五年一样失败！”他补充道：“这是我们还没有赢得的东西。我们总是想赢得一切，但有时另一支球队表现更好，就像利物浦本赛季的表现一样。”

“事情就是这样，你必须承认这一点。但我们会去那里赢得比赛。你不能太过向前看，看不出会发生什么。”

与此同时，德布劳内表示，如果有必要，他已经准备好接手点球任务，因为阿圭罗在周六罚丢了点球。

曼城已经错失了最近四个点球，当被问及这是否令人担忧时，德布劳内承认：“如果你赢得了比赛，‘不’，但如果你丢了分，‘是的’。”

“这可能是一段艰难的时期，但我认为我们也有踢进很多点球的时候。它会发生。我们想把点球踢进去，但这段时间我们罚丢了一些。”

“这种事可能发生在每个人身上，所以责怪他们是愚蠢的。显然，如果你罚不进了，你会感觉有点糟糕。”

德布劳内只在2016年为曼城罚过一次点球，但被埃弗顿的斯特克伦博格扑出，但他不会拒绝再次主罚。

“是啊，为什么不呢？我真的不在乎。”他补充道：“对我来说，我认为这对前锋来说很重要，因为这有助于他们进球。”

“这对我影响不大，但如果他们想让我站出来，我会的。这显然需要教练组来决定。”