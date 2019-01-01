德布劳内：罗德里完美适合曼城

这位中场球员在对利物浦的处子秀上给人留下了深刻的印象，他的一位队友希望能和这位西班牙人一起踢球。

凯文·德布劳内相信曼城的新球员罗德里是瓜迪奥拉卫冕冠军的“完美人选”。

西班牙国脚罗德里在7月份从马德里竞技转会曼城后，成为了曼城历史上签约身价最多的球员。

周六在温布利球场，曼城凭借点球战胜利物浦，保住了社区盾杯，这是他的正式比赛处子秀。

瓜迪奥拉一直在寻找费尔南迪尼奥的长期接班人，希望他能在一段时间内担任中场的核心位置。

但是德布劳内认为罗德里已经令人印象深刻地适应了曼城战术体系中的一个关键位置，并且，在23岁的时候，他符合俱乐部转会政策的长远规划。

“他非常适合我们。我认为我们过去几年的转会方式是有意义的。”他说，瓜迪奥拉的球员们现在正准备周六在西汉姆联开始他们的英超卫冕之旅：“你会看到很多年轻的天才球员加入我们的行列，愿意发挥我们的风格。我想这就是他们想要的，他非常适合我们。”

在温布利，罗德里尝试了比他的任何队友更多的传球，62次，完成率为91.9%，触球数与防守二人组尼古拉斯·奥塔门迪和奥列克桑德尔·津琴科一样多(74次)。

这位前比利亚雷亚尔球员身高近6英尺3英寸，是他的一大优势。瓜迪奥拉曾说过，当他们在定位球上失球时，他们必须“去教堂祈祷”。

在对利物浦的比赛中，他赢得了所有的高空球，并赢得了9次球权——同样是这个数据中最高的。

“我认为他是我们想要的完美的(防守型中场)。”德布劳内继续说道：“我们的后腰是一个非常困难的位置。你需要特定的球员，但没有多少人能同时兼顾这两方面。很明显，我们很擅长控球。你不能只是防守，你还必须进攻。”

这名比利时国脚被评为本场最佳球员已经足够了，尽管他赞扬了罗德里的影响，但他也提到了在接近完全康复的地方进行手术是一个因素，在他的俱乐部赢得三冠王的赛季中，膝盖内侧韧带的两次受伤限制了他的发挥。

“有了费尔南蒂尼奥在那里也不会有什么不同。”他补充道：“这可能和去年有所不同，因为我的身体感觉比去年好多了。我需要更多的时间。我认为他在季前赛和训练中的表现是非凡的。成为一个新人，同时又保持在这个水平，这是一个好兆头。”