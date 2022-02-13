德布劳内称自己儿时偶像是迈克尔-欧文 让记者大感意外
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曼城球星德布劳内最近在接受采访时透露自己的足球偶像是迈克尔-欧文，让采访他的记者感到相当意外。
被问到谁是自己成长时的足球偶像，德布劳内告诉BT体育：“迈克尔-欧文，在我小的时候，我的偶像是欧文。”
采访他的记者感到相当意外，他回答道：“欧文？真的吗？你是第一个说欧文的人，每个人都说是罗纳尔迪尼奥，真的每个人都这么说。”
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许多英超球星都将罗纳尔迪尼奥视作偶像，而法国传奇球星齐达内也多次上榜，以下为其他一些受访球星的儿时偶像。
安东尼奥：小罗、大罗、伊恩-莱特
范迪克：小罗
孙兴慜：朴智星
圣马克西曼：罗比尼奥
史密斯-罗：博格坎普
福登：大卫-席尔瓦
里斯-詹姆斯：德罗巴
阿诺德：杰拉德
B费：小罗
瓦尔迪：大卫-赫斯特
马赫雷斯：梅西
菲利普斯：齐达内
萨拉赫：齐达内、大罗、托蒂
麦金：拉尔森
桑乔：小罗
舒梅切尔：坎通纳
德布劳内：欧文，98世界杯对阿根廷进球
马内：小罗
加拉格尔：兰帕德
绍切克：法布雷加斯
芒特：兰帕德、莫德里奇、哈维、伊涅斯塔
麦克托米奈：齐达内、梅西
赖斯：特里
蒂尔尼：拉尔森
洛里：齐达内
扎哈：小罗