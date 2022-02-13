德布劳内称自己儿时偶像是迈克尔-欧文 让记者大感意外

曼城球星德布劳内最近在接受采访时透露自己的足球偶像是迈克尔-欧文，让采访他的记者感到相当意外。

被问到谁是自己成长时的足球偶像，德布劳内告诉BT体育：“迈克尔-欧文，在我小的时候，我的偶像是欧文。”

采访他的记者感到相当意外，他回答道：“欧文？真的吗？你是第一个说欧文的人，每个人都说是罗纳尔迪尼奥，真的每个人都这么说。”

许多英超球星都将罗纳尔迪尼奥视作偶像，而法国传奇球星齐达内也多次上榜，以下为其他一些受访球星的儿时偶像。

安东尼奥：小罗、大罗、伊恩-莱特

范迪克：小罗

孙兴慜：朴智星

圣马克西曼：罗比尼奥

史密斯-罗：博格坎普

福登：大卫-席尔瓦

里斯-詹姆斯：德罗巴

阿诺德：杰拉德

B费：小罗

瓦尔迪：大卫-赫斯特

马赫雷斯：梅西

菲利普斯：齐达内

萨拉赫：齐达内、大罗、托蒂

麦金：拉尔森

桑乔：小罗

舒梅切尔：坎通纳

德布劳内：欧文，98世界杯对阿根廷进球

马内：小罗

加拉格尔：兰帕德

绍切克：法布雷加斯

芒特：兰帕德、莫德里奇、哈维、伊涅斯塔

麦克托米奈：齐达内、梅西

赖斯：特里

蒂尔尼：拉尔森

洛里：齐达内

扎哈：小罗