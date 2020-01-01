德布劳内：禁令没有改变曼城 我们一切如常

这位比利时球星带领他的球队取得了胜利，并强调他们不会因为最近场外的戏剧性事件而改变。

曼城中场凯文·德布劳内在2-0战胜西汉姆后坚称俱乐部一切如常，尽管他们未来两年被禁止参加欧洲赛事。

曼城对欧足联有关2012年至2016年期间违反财务公平竞赛的裁决提出质疑，俱乐部坚称自己没有做错任何事。

欧洲冠军联赛禁赛将对曼城产生巨大影响，许多球员可能会寻找新的俱乐部，以确保他们能够在欧洲顶级赛事中竞争。

其他球队

然而，德布劳内在周三晚上的比赛中并没有表现出任何分心的迹象，他攻入了一球，帮助曼城战胜了西汉姆。

当被问及俱乐部的欧洲禁令时，这位比利时球星在赛后强调，这是一种不会影响他们在球场上的情况。

德布劳内对天空体育说：“声明发布时我们正在度假，我们回来只是踢足球。情况就是这样。我们回来后像往常一样训练。对我们来说，一切都没有改变。”

“我们还有很长的路要走，还有两项杯赛和欧洲冠军联赛，所以我们希望我们能尽快找到节奏，赢得一些冠军。”

曼城对阵西汉姆的比赛之前因暴风雨而推迟，这意味着这是俱乐部16天来的第一场比赛。

同样地，德布劳内承认他的球队远远没有达到他们最好的水平，他们得到了3分来巩固他们在第二的位置——离联赛领头羊利物浦还有22分的差距。

“这是好的。我想我们已经三个星期没有踢足球了，我们感觉有点疲惫，但我们踢得很好。”

关于拉波尔特的回归，德布劳内补充道：“他对控球很有信心，给了我们很多选择，他这么做已经很多年了。他帮助我们赢得了很多冠军，现在他做得很好。”

“我知道你受伤需要很长时间，但他今天的表现会给他信心，也会给全队信心。”