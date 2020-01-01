德布劳内的演变：一位鼓舞人心的领袖和金球奖的竞争者

在巅峰时期，这位中场核心已经成为俱乐部和国家队的领军人物，成为世界上最好的中场球员之一。

在过去的几年里，德布劳内有时被认为是情绪化的，但那些接近这位28岁球员的人说，他在球场上已经成熟了，这得益于他和他年轻而充满爱的家人在曼彻斯特定居下来。

作为一个刚从亨克走出来的年轻人，他得到了难以相处的名声。他否认了这一点，坚称自己很害羞、内向，但绝不是个捣蛋鬼。当然，这并没有影响他在球场上的发展，在比利时联赛取得了巨大的突破后，他很快就去了切尔西。

然而，在斯坦福桥，前主教练穆里尼奥称他是一个“沮丧的孩子”，他训练糟糕，想离开是因为缺少一线队的机会。德布劳内对切尔西和穆里尼奥没有怨恨。他被租借到云达不莱梅，之后永久转会到沃尔夫斯堡，这让他的职业生涯充满了冒险的自由。

其他球队

当他在2015年8月转会到阿提哈德球场时，他成为球队创造力的压力才有所增加，但是他对曼努埃尔·佩莱格里尼的球队产生了立竿见影的影响，他们打进了欧冠半决赛。

现在他成为瓜迪奥拉球队的关键影响者，有能力在多个位置上发挥作用。当他进入亨克的一线队时，他最好的位置是作为一名边前腰或者前场10号，在那里他可以承担风险，而不会因为一次失误而付出昂贵的代价。

对于俱乐部和国家队来说，他现在经常被当作8号，他的能量给了他在球场上带来不同的机会，包括进球得分。

一位与他密切合作的教练甚至将他排在哈维和伊涅斯塔等组织者之前，因为他在速度上，甚至是推进上都很有影响力，而巴塞罗那的天才球员常常让比赛变慢。

德布劳内甚至被瓜迪奥拉和比利时主帅罗伯托·马丁内斯委以6号位重任，他可以在后场影响比赛。

“几年前他还不能打枢轴位置，因为他没有能力向周围的人传达命令。”阿森纳主教练阿尔特塔在《佩普的曼城：打造一支超级球队》一书中说：“现在他可以了——他了解球场，了解他的球队，了解那种要求高、联系紧密的足球，这种足球将球队的各个部分与传球和跑动联系在一起。”

随着大卫·席尔瓦将在赛季后离队，德布劳内有望成为曼城的新队长。

“最重要的是我在帮助球队，我在帮助这些人，带领他们，尤其是年轻球员。我知道我可以改变他们。”他在赛季初说：“我只是强迫自己。没有人比我给自己更大的压力了。对我来说，努力工作并把自己推向极限并不难。”

“有时候你踢得很好，有时候你踢得不好，但即使你踢得一般或很差，你仍然要做好你的工作，帮助球队。我是一名中场球员，所以我要尽我所能帮助球队，让球队团结一致。这是我的主要关注点。”

随着莱昂内尔·梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的金球奖双骄垄断局面肯定会在某个时候结束，德布劳内有可能在某一天获得这一奖项，特别是如果他能够带领曼城在欧冠联赛中首次获得成功的话。

“可能不会太远，”当被问及他是否接近获奖时，德布劳内说：“但我有什么资格来决定呢？我只是尽我所能做到最好。”

“我在过去几年踢得很好，甚至上个赛季，我有很多伤病，但我在球场上的时候，我做得很好。

“即使在德国，我也有美好的时光，我感到很快乐，但是谁来决定（最好的球员）呢？我不知道，但我想我已经很接近了。”