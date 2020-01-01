德布劳内：桑乔崛起太过疯狂 无法想象他的转会费
凯文·德布劳内形容桑乔的崛起是“疯狂的”，同时他也回忆了桑乔在曼城成长的那段时光。
这位20岁的年轻人在2015年3月离开沃特福德加盟了曼城，不过在2017年夏天，他又一次改换门庭，加盟了现在所在的多特蒙德。在效力蓝月亮的两个多赛季里，桑乔并没能为这家曼彻斯特俱乐部上演一线队处子秀。
得益于持续而高光的发挥，桑乔目前已经成为了足坛最炙手可热的年轻人之一，而根据够力足球此前了解到的情况，曼联在签下他的竞争中领先于切尔西等队。
在回忆他和桑乔一起训练的经历，德布劳内赞扬了这位小将，并开玩笑地表示，如果想要签下这位年轻边锋，可能需要豪掷一亿多英镑的转会费。
“桑乔简直太疯狂了。”德布劳内在Instagram上与比利时队友卢卡库和维特塞尔一起直播时表示。
“这真得有点奇怪，我和他一起训练过几次，然后他就消失了，这真的很让人难以置信。”
“在足球世界，有时候就是这样的，转会加盟多特蒙德对他有好处。如果现在你想签下他，那你就得付钱……我甚至不敢想象这笔交易具体的转会费会是多少。”
桑乔在2017年上演了自己的多特蒙德首秀，那个赛季，他总共为“大黄蜂”在联赛中出场了12次，有1球4助攻入账。不过在下赛季，这位英格兰边锋迎来了大爆发，他在34场德甲比赛中斩获了12球17助攻，成为了万众瞩目的焦点。
而本赛季，这位英格兰国脚延续了自己的出色状态，截至目前，他已经在各项赛事中打入了17粒进球，还为队友贡献了19次助攻。
桑乔的国家队队友马库斯·拉什福德希望在转会窗口开启后，这位边路飞翼能够加盟曼联。
“如果桑乔能加盟曼联，那就太棒了。桑乔是一位伟大的新生代球员。”
“看到他成长为现在这样的球员，我真的很兴奋。我希望我们能一起踢球，那将会很棒。他是一位临场表现出色的球员，非常富有创造力和想象力，这些都是成为世界级球员必要的条件。”
多特蒙德首席执行官瓦茨克也表示，新冠病毒疫情的爆发并不会阻止其他豪门对桑乔的报价。
瓦茨克告诉《图片报》：“我可以明确地说，尽管目前足坛陷入了危机，但任何豪门都不要指望能够以低于市场价的价格带走多特球员。”
“我们不会低价出售任何球员，即便在新冠病毒疫情爆发之前，我们也是这样说的。我早就说过，我们更希望桑乔留在球队。不过，当离别的一天到来时，你必须要尊重球员自己的选择。”