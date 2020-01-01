德布劳内：桑乔崛起太过疯狂 无法想象他的转会费

这位比利时国脚回忆了自己在这位英格兰天才前往德国之前和他一起训的场景。

凯文·德布劳内形容桑乔的崛起是“疯狂的”，同时他也回忆了桑乔在曼城成长的那段时光。

这位20岁的年轻人在2015年3月离开沃特福德加盟了曼城，不过在2017年夏天，他又一次改换门庭，加盟了现在所在的多特蒙德。在效力蓝月亮的两个多赛季里，桑乔并没能为这家曼彻斯特俱乐部上演一线队处子秀。

得益于持续而高光的发挥，桑乔目前已经成为了足坛最炙手可热的年轻人之一，而根据够力足球此前了解到的情况，曼联在签下他的竞争中领先于切尔西等队。

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在回忆他和桑乔一起训练的经历，德布劳内赞扬了这位小将，并开玩笑地表示，如果想要签下这位年轻边锋，可能需要豪掷一亿多英镑的转会费。

“桑乔简直太疯狂了。”德布劳内在Instagram上与比利时队友卢卡库和维特塞尔一起直播时表示。

“这真得有点奇怪，我和他一起训练过几次，然后他就消失了，这真的很让人难以置信。”

“在足球世界，有时候就是这样的，转会加盟多特蒙德对他有好处。如果现在你想签下他，那你就得付钱……我甚至不敢想象这笔交易具体的转会费会是多少。”

桑乔在2017年上演了自己的多特蒙德首秀，那个赛季，他总共为“大黄蜂”在联赛中出场了12次，有1球4助攻入账。不过在下赛季，这位英格兰边锋迎来了大爆发，他在34场德甲比赛中斩获了12球17助攻，成为了万众瞩目的焦点。

而本赛季，这位英格兰国脚延续了自己的出色状态，截至目前，他已经在各项赛事中打入了17粒进球，还为队友贡献了19次助攻。

桑乔的国家队队友马库斯·拉什福德希望在转会窗口开启后，这位边路飞翼能够加盟曼联。

“如果桑乔能加盟曼联，那就太棒了。桑乔是一位伟大的新生代球员。”

“看到他成长为现在这样的球员，我真的很兴奋。我希望我们能一起踢球，那将会很棒。他是一位临场表现出色的球员，非常富有创造力和想象力，这些都是成为世界级球员必要的条件。”

多特蒙德首席执行官瓦茨克也表示，新冠病毒疫情的爆发并不会阻止其他豪门对桑乔的报价。

瓦茨克告诉《图片报》：“我可以明确地说，尽管目前足坛陷入了危机，但任何豪门都不要指望能够以低于市场价的价格带走多特球员。”

“我们不会低价出售任何球员，即便在新冠病毒疫情爆发之前，我们也是这样说的。我早就说过，我们更希望桑乔留在球队。不过，当离别的一天到来时，你必须要尊重球员自己的选择。”