德布劳内：曼城要坚定贯彻瓜迪奥拉的原则

据这位比利时中场球星说，俱乐部可以通过保持教练的比赛风格来让球迷高兴。

凯文·德布劳内鼓励曼城忠于瓜迪奥拉的原则，他们试图阻挡利物浦通往英超冠军的道路。

周六，卫冕冠军曼城以3-1击败了排名第二的莱斯特城，与领头羊利物浦的积分差距缩小到11分，利物浦在成功夺得世俱杯冠军后少赛一场。

瓜迪奥拉感谢曼城球员在后来居上的胜利后“追随”他，中场德布劳内敦促他的队友们坚持过去两次夺冠的标准。

“我们需要一场接着一场比赛。”德布劳内说：“我们在比赛中丢了一些分数，但我认为球队的反应一直都很好，我们的踢法一直都是一样的，我们踢得很好。”

“这是前进的道路。这是我们在瓜迪奥拉的四个赛季的比赛方式，这是不会改变的。我们努力工作，我们付出了很多去踢好比赛，如果这是我们踢球的方式，人们会喜欢的。我们只是想一场一场地赢球，赛季结束后我们会看到什么。”

“如果我们赢不了，我们就赢不了，但我们每天都在努力工作和比赛，这是前进的道路。”

在上个周末3-0战胜阿森纳后，德布劳内在对阵莱斯特城的比赛中再次发挥出色，这将是曼城给利物浦制造麻烦的关键。

他说：“我想我做的第一件事就是努力工作，为队友们树立榜样，给他们很多能量，为球队奋斗。”

“之后，你的天赋和奉献精神就会改变一切。这是前进的道路。我们需要做的第一件事是作为一个团队来工作，然后我们有足够的能力来做出改变。”

马赫雷斯在与前东家的比赛中扳平比分，他赞扬了德布劳内的贡献。

“他很好。”这名边锋说：“他有很多优点，所以他对我们帮助很大。有像他这样的球员在球队里感觉很好。每场比赛他都为球队做出贡献，所以我很高兴他能和我们在一起。”