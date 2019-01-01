德布劳内无奈承认：曼城的表现已不如上个赛季

曼城正在为争夺英格兰顶级联赛冠军的激烈战斗，榜首的两支竞争队伍都希望创造历史。

曼城的中场组织核心德布劳内认为，继续与利物浦争夺冠军的曼城已经不再是去年那样的水平了。

瓜迪奥拉的市民们在历史上第一次希望保住他们的顶级联赛冠军，但是现在他们发现自己落后于尔根·克洛普的红军。

默西塞德郡的球队自英超时代开始以来从未赢得过冠军，但目前在争夺奖杯的竞争中处于领先地位。

两队在周中的联赛上都遭遇了意想不到的结果，利物浦无法利用输给纽卡斯尔的机会扩大分差，因为他们也被莱斯特城逼平了。

比利时国脚德布劳内在周日与阿森纳的比赛前接受天空体育采访时表示，他觉得曼城没有达到去年的标准，如果利物浦将他们从联赛冠军的位置上拉下来的话，那他们将是当之无愧的冠军。

这位27岁的球员说:“今年的比赛有点困难，因为球队更加紧凑，他们的计划可能比去年更好。”

“去年我们本可以赢下或与后来居上的对手打成平手，但今年我们没能做到这一点。事实就是这样，每个团队的水平都很高，所以差距很小。”

“如果我们在上个赛季拿到现在的分数的话，我们仍会是第一，但是现在有人比我们强，所以你必须说恭喜。我们知道这有多难。”

“我们尽力做到最好，但有时最好的还不够，你必须接受。如果利物浦以98分赢得冠军，恭喜他们，他们会做得很好。

“但仍有许多事情需要争取。人们可能会失望，但足总杯、联赛杯、冠军联赛依然存在，而且我们仍然在联赛中战斗——这是一个令人惊讶的位置，在二月初。”

除此之外，德布劳内进一步强调，双方都没有面临比对方更大的负担，双方都高度意识到到今年可能取得的巨大成就。

“我认为利物浦将会面临一些压力，因为他们已经29年没有赢过了。”27岁的他补充道。

“但我们有压力，因为我们是去年的冠军，每个人都希望我们成为冠军的挑战者之一。我不确定谁的压力更大，但两支球队都有压力。”

“我不认为知道如何赢得英超联赛是一种优势，上个赛季我们大多数人都不知道如何赢得联赛，但如果你没有赢得过冠军，它会让你更加渴望。”

“我们正在努力重复去年的做法，争取赢得尽可能多的比赛。我们将在两个月后看到我们的位置，如果差距缩小，这将是一场势均力敌的较量，如果不是，那就不是。”