德布劳内：我们花了15分钟的战术摧毁了曼联

瓜迪奥拉的球队在老特拉福德以3-1的比分赢得了比赛，并在上半场以惊人的表现主宰了联赛杯的半决赛。

德布劳内透露，曼城在联赛杯半决赛第一回合的比赛上仅用15分钟时间演练出的战术计划击败了邻居曼联。

瓜迪奥拉的球队在三周后的第二回合比赛前，在老特拉福德以3-1的比分取得胜利，在半决赛中获得了先机。

曼城本可以在上半场取得更大的优势，当时他们彻底的统治了索尔斯克亚的球队，后者根本无法应付他们在球场上的跑动和流畅传球。

瓜迪奥拉令人惊讶的首发中没有一位前锋，塞尔吉奥·阿圭罗和加布里埃尔·热苏斯都坐在了替补席上，德布劳内和贝尔纳多·席尔瓦充当假9号，在进攻和中场之间来回跑动。

虽然曼城过去很少使用这种战术，但比利时国脚德布劳内表示，他们只是在比赛当天早上才发现他们将会使用这种战术。

“今天早上我们只做了15分钟的训练，仅此而已，”德布劳内说。“(周一)我们没有训练，然后(昨天)早上我们训练了。”

“但这并不是说我们以前从来没有这样做过，我们在面对那些喜欢打人盯人的对手时会这么做——卡迪夫、曼联，还有第一年对巴塞罗时那样。所以我们已经这样踢过几次了。”

这是曼城度一个月前在伊蒂哈德球场意外输给曼联的残酷回应，当时他们在防守反击中被拉什福德和马夏尔的速度所击败。

拉什福德至少在下半场扳回一球，给了曼联一些希望，因此德布劳内警告曼城不能认为比赛已经结束。

“我认为我们知道他们的强项是什么，然后尽量把错误降到最低。”他补充道。

“在反击时，他们非常危险。我认为当他们以那种方式比赛的时候比他们拿球的时候更危险。”

“我认为我们很好地压制了他们，我们一直控制着球权，我们在上半场创造了很多机会，下半场也许也有一些，但是我们做得很好。”

“比赛还没有结束，因为很明显我不认为客场进球的规则是存在的，所以很明显他们只需要两个进球就可以了，所以这是可能的。但我更喜欢以3-1领先，而不是另一个比分。”