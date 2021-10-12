德布劳内：我们只是比利时而已 无法与意大利和法国等强队对抗

这位曼城中场在国家队遭遇了更多的失望

德布劳内表示，尽管比利时在国际足联的世界排名中位居第一，并拥有令人羡慕的天才阵容，但人们不能指望他们与意大利和法国竞争。

欧洲红魔又一次错过了夺取重要冠军的机会，马丁内斯的球队在欧国联中只取得了第四名的成绩。

在官方排名中，比利时仍然是世界上排名第一的球队，但德布劳内表示，比利时缺乏确保切实成功所需的深度。

他在三四名决赛1-2输给意大利的比赛后告诉HLN：“我们在与一些顶级球队的比赛中表现得很好，今天有很多新面孔表现得非常出色。”

“这对他们来说是很好的经验，能够和这样的对手比赛，但不幸的是我们输了两次。恕我直言，对阵爱沙尼亚和这些比赛是两码事，这些挑战对我们成长是必要的，无论是作为个人还是作为一支球队。”

“恕我直言，我们‘只是’比利时。这是新一代的比利时球员，我们今天失去了卢卡库和阿扎尔，所以我们必须现实地看待我们的团队。意大利、法国和西班牙有22名顶级球员可供选择，而我们没有。”

自2014年以来，比利时在每一项重要赛事中都是夺冠热门，因为他们都有德布劳内、卢卡库、阿扎尔、库尔图瓦、维特塞尔和默滕斯等才华横溢的球员。

然而，在过去的四届大赛季中，他们只有一次晋级四分之一决赛，那就是2018年世界杯，他们最终获得了第三名。