德布劳内离开曼城后愿投奔孔帕尼：给我留个位置吧

这位曼城中场支持他的同胞在新工作中取得成功，并计划在未来加入他的队伍。

凯文·德布劳内透露他计划加盟前曼城队友文森特·孔帕尼所在的球队安德莱赫特。

孔帕尼在2018-19赛季末离开曼城，回到他的祖国比利时担任球员兼教练一职。他在安德莱赫特经历了一个艰难的开始，并且已经离开了教练的职位。

然而，德布劳内支持他的同胞扭转局势，曼城的中场组织者甚至提出将来加入孔帕尼的球队。

“我希望他在安德莱赫特的职业生涯和在曼城一样精彩。我已经告诉他在他的球队里为我保留一个位置，一年或者七年后，当我在这里（曼城）结束的时候。如果他真的为我这么做了，我就已经有了下一个目的地和我的下一份工作。我一定会想念他在曼城的日子。”

自2015年从沃尔夫斯堡转会曼城以来，德布劳内已经为曼城出场173次，赢得了7座重要奖杯，包括英超两连冠和三座联赛杯。

四年前，德布劳内决定转会到阿提哈德球场，这名中场透露了孔帕尼在其中所扮演的角色。

“当时曼城想从沃尔夫斯堡签下我，而孔帕尼也想让我去曼彻斯特和他一起踢球。”德布劳内补充道：“他总是问我什么时候来。他总说‘你一定要来’，并不断鼓励我加入曼城。”

孔帕尼的在曼城纪念赛将在本周三在阿提哈德球场举行。