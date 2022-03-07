德布劳内回来了！在曼城争冠之路日趋激烈的形势下 他将保持冷静

德布劳内一直以在球场上发脾气而闻名。在2017年曼城2-1战胜那不勒斯的比赛中，他试图和裁判说话，造就他那臭名昭著的"让我说话"咆哮。

但是，当压力真正来临的时候，他是最冷静、最谨慎的球员之一——而这正是瓜迪奥拉在冠军争夺战白热化的时候所需要的。

利物浦正在压制曼城，在一场必须获胜的曼彻斯特德比开球前，他们将英超榜首的差距缩小到只有3分，这是一个需要冷静才能取胜的竞技场。

而在德布劳内身上，曼城拥有足坛最好的头脑之一，他本能地知道如何拉开曼联的阵型，而曼联在之前的20场比赛中只输了一场，这是一支开始相信自己的球队。

曼联对于如何应对曼城在这场一边倒的比赛中犀利的传球和聪明的跑动没有解决方案，而且在VAR取消了马赫雷斯打进第四球的越位决定之前，他们早就放弃比赛了。

从一开始，德布劳内就在曼联的防线之间完美布局，他们根本没有能力或意识来阻止他。

在麦克托米奈和弗雷德身后，在林德洛夫和马奎尔身前，曼联在如何遏制德布劳内的影响方面毫无头绪。

在4-1战胜曼联的比赛中，他打进了开场球，这表明曼城分担进球任务的方式，但也反映了他持久的对进球的渴望。当贝尔纳多-席尔瓦送出一记低平球时，德布劳内已经摆脱了后卫的防守，将球从马奎尔的腿间穿了过去。

在桑乔精彩的扳平球后，德布劳内再次在正确的位置上，补射破门。

这些进球是对一次全面表现的一个惊叹号，朗尼克肯定迫切地希望他的曼联球员能够达到这样的水平。

德布劳内的传球范围是众所周知的，他在球场上传出了无数的球，使客队完全乱了阵型。

在福登、格拉利什、马赫雷斯和B席这些愿意跑动的人的包围下，曼联无法阻止曼城的进攻。

当然，德布劳内还有一个助攻，不过马赫雷斯接住德布劳内角球的方式应该获得大部分的功劳。

最后德布劳内在第80分钟被替换下场，在布鲁诺-费尔南德斯和其他曼联前锋放弃比赛后，他仍然在曼城自家半场追赶皮球。

"德布劳内回来了，"瓜迪奥拉赛后兴奋地说道。"在受伤之后，他一直在努力寻找节奏，但现在他正在进球，踢得很有力量。”

"他是世界上最顶尖的球员之一，但他仍然跑动和努力工作，我为这个人感到非常自豪。"

没有错，曼联是这样一个潜在的危险对手，甚至克洛普都可以承认自己在90分钟的比赛内是他们的粉丝。

曼联最近3次在英超作客挑战曼城都取得胜利，如今曼城以如此有说服力的方式将死敌击败，将给球队带来新的能量，他们期望赢得从现在到赛季末的每一场比赛，以抵御利物浦的挑战。

严峻的考验即将到来。显然4月主场迎战利物浦就是其中之一，但曼城还有其他困难的比赛，从下周一的水晶宫开始。但这也提醒我们，曼城在他们最好的状态下是多么的不可阻挡。

"重要的是每场比赛的胜利，"德布劳内赛后说道。"他们（利物浦）昨天赢了，但我们以正确的方式作出回应。”

"有时我们没有得到理想的结果，但我们总是以正确的方式进行比赛，我们将战斗到赛季结束。"

德布劳内曾经来过这里——那个著名的2019赛季，曼城被逼到了最后一轮联赛才以1分的优势击败利物浦夺冠。

如果他们要再次做到这一点，他们就需要保持冷静。而在这方面，没有多少人比德布劳内做得更好。