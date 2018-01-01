德布劳内回归为门将穆里奇喝彩：他简直太酷了

年轻的埃里克·加西亚首次代表瓜迪奥拉的球队出场，但最终成为头条新闻的却是另一位新星。

周二晚上，在与莱斯特城的激烈交锋中，曼城以3:1的比分击败对手挺进了联赛杯半决赛。比赛中，穆里奇(Arijanet Muric)表现神勇一举登上了多家头条新闻。

埃里克·加西亚的首次首发引发了赛前的讨论，但没过多久，德布劳内就成为了焦点，因为他在开场时凭借华丽的脚法取得了一粒美妙的进球。

阿尔布莱顿下半场的进球是蓝狐勇敢的反击，因此比赛被拖入了点球大战，但最终得到喝彩的却是曼城年轻的科索沃门将。

上场了71分钟的德布劳内为彻底回到首发阵容做出了精彩表现，尽管赢得了本场比赛的最佳球员，但他还是对这位20岁的点球救星大加赞扬。

“这是一场互有攻守大场面比赛，最终这个家伙帮助我们确保了半决赛。”比利时人告诉媒体。

“他救了几个好球——他实在是太冷酷了！”

“他做了他必须做的，但我认为这对他来说是一个美好的时刻。”

穆里克身高6英尺6英寸，使得身材矮小的德布劳内相形见绌。当被问及他的点球扑救技术时，尤其是围绕着詹姆斯·麦迪森那一球的努力。

“我一直在等着他。”年轻的门将说道。

“我只是在看着球。我一直在等到他们的队员踢了球后才做出反应。”

“这种感觉很棒。”

攻击型中场德布劳内已经缺阵一段时间了，尽管曼城在他缺阵期间表现不错，球迷们还是热切期待他的回归。

德布劳内笑着说:“当你受伤五个月的时候，你很难开始。”“但是感觉很好，你知道吗？”