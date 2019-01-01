德布劳内前教练：丁丁去巴黎更有机会拿欧冠

这位比利时国脚的前教练相信转会到法国将为他赢得欧冠的荣誉打开大门。

一位前教练告诉凯文·德布劳内，他应该考虑离开曼城前往巴黎圣日耳曼。

曾在亨克效力过这位比利时国脚的海因·范黑泽布鲁克相信，转会到法国将使这位28岁的球员在欧冠中获得更好的机会。

德布劳内在英格兰已经取得了相当大的成功，帮助曼城获得了英超、足总杯、联赛杯和社区盾的荣誉。然而瓜迪奥拉的球队还没有在欧洲赛场上产生预期的影响。

范黑泽布鲁克认为，如果德布劳内选择到王子公园和内马尔和姆巴佩这样的球员合作，他可能会帮助自己进入争夺欧冠冠军的行列。

他告诉Het Nieuwsblad：“凯文在曼城赢得了两个联赛冠军和各种各样的英格兰杯赛，他还被评为德甲赛季最佳球员。但他从未在国际赛场上赢得过任何荣誉。没有欧联杯、没有欧冠、没有世界杯，这些都是我们必须考虑的。一旦他赢得其中一个奖杯，我毫不怀疑他将角逐国际足联年度最佳球员奖和金球奖。他还能在曼城做到这一点，但我不相信他们的防守。我并不是说他在巴塞罗那或者皇家马德里会更容易赢得欧冠。但在我看来，如果他为巴黎圣日耳曼效力，那就更好了。让德布劳内用精准的传球给内马尔、卡瓦尼和姆巴佩喂球，你就拥有了一支几乎不可能对抗的球队。一个问题是他可能不适合在法甲踢球。在巴黎圣日耳曼，他会比现在挣更多的钱。但在这么多的周末，他会和第戎、亚眠或斯特拉斯堡这样的球队比赛——他不会期待这些。”

德布劳内于2018年1月与曼城签订了一份为期五年的合同。瓜迪奥拉在续约后透露，这名中场球员的合同中的买断条款现在是2.5亿欧元(2.22亿英镑/ 2.74亿美元)。