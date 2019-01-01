德布劳内前教练：丁丁去巴黎更有机会拿欧冠
评论()
Getty Images
一位前教练告诉凯文·德布劳内，他应该考虑离开曼城前往巴黎圣日耳曼。
曾在亨克效力过这位比利时国脚的海因·范黑泽布鲁克相信，转会到法国将使这位28岁的球员在欧冠中获得更好的机会。
德布劳内在英格兰已经取得了相当大的成功，帮助曼城获得了英超、足总杯、联赛杯和社区盾的荣誉。然而瓜迪奥拉的球队还没有在欧洲赛场上产生预期的影响。
范黑泽布鲁克认为，如果德布劳内选择到王子公园和内马尔和姆巴佩这样的球员合作，他可能会帮助自己进入争夺欧冠冠军的行列。
他告诉Het Nieuwsblad：“凯文在曼城赢得了两个联赛冠军和各种各样的英格兰杯赛，他还被评为德甲赛季最佳球员。但他从未在国际赛场上赢得过任何荣誉。没有欧联杯、没有欧冠、没有世界杯，这些都是我们必须考虑的。一旦他赢得其中一个奖杯，我毫不怀疑他将角逐国际足联年度最佳球员奖和金球奖。他还能在曼城做到这一点，但我不相信他们的防守。我并不是说他在巴塞罗那或者皇家马德里会更容易赢得欧冠。但在我看来，如果他为巴黎圣日耳曼效力，那就更好了。让德布劳内用精准的传球给内马尔、卡瓦尼和姆巴佩喂球，你就拥有了一支几乎不可能对抗的球队。一个问题是他可能不适合在法甲踢球。在巴黎圣日耳曼，他会比现在挣更多的钱。但在这么多的周末，他会和第戎、亚眠或斯特拉斯堡这样的球队比赛——他不会期待这些。”
德布劳内于2018年1月与曼城签订了一份为期五年的合同。瓜迪奥拉在续约后透露，这名中场球员的合同中的买断条款现在是2.5亿欧元(2.22亿英镑/ 2.74亿美元)。