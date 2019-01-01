德布劳内为斯特林表现惊喜：我原以为他傻傻的

比利时球星曾以为他的曼城队友比他在伊蒂哈德球场结识的那个“谦虚的家伙”更加傲慢、浮夸。

曼城中场德布劳内承认，斯特林在2015年加盟球队时，他以为后者“会有点像个混蛋”。

两人都是在2014-15赛季之后的夏天来到伊蒂哈德球场的，当时他们分别从沃尔夫斯堡和利物浦签下了转会费丰厚的合同。

德布劳内在曼城的目标是改变在切尔西的不幸经历后公众的看法，而斯特林的目标是摆脱在安菲尔德时跟随他的“闪亮亮的那个人”的标签。

前者无疑实现了自己的目标，成为近年来英超最优秀的球员之一，同时也是上赛季曼城夺冠的领军者。

与此同时，后者现在被广泛认为是英格兰最有效率的攻击手，在瓜迪奥拉的带领下，他已经成为一名成熟、可靠、最重要的是致命的前锋。

德布鲁因回忆起他在俱乐部的早期时光，他透露在阅读了大量的媒体报道后，他原以为斯特林是一个很难相处的角色，但是他的新队友让他感到惊喜。

“在我来到曼城之前，我真的不知道如何看待斯特林这个家伙。”德布劳内告诉记者。

“我从未见过他，从我读到的关于他的信息来看，我认为他会是一个非常不一般的角色。”

“我不认为他会是个坏人，真的。但是小报总是说他很傲慢。所以我以为他会…英国人怎么称呼它？也许有点傻缺？”

“随着时间的推移，我和他越来越熟，因为我们的儿子几乎是同时出生的，所以他们总是在一起玩。他和小报上说的完全不同。”

“这是事实，拉希姆是我见过的足坛里最友善、最谦逊的人之一。”

斯特林目前在伊蒂哈德享受着他最好的赛季，许多球迷和专家都看好他赢得今年的PFA年度最佳球员奖。

这位24岁的球员在27场英超比赛中贡献了17个进球和9次助攻，同时他还在欧冠、足总杯和联赛杯中发挥了重要作用。

这位英格兰国脚在周日对阵水晶宫的比赛中梅开二度，确保瓜迪奥拉的球队保持对联赛冠军的追逐。

周三欧冠四分之一决赛第二回合对阵托特纳姆的比赛将是斯特林和他的队友们的下一个目标，他们对四冠王的追求已经进入了最后阶段。