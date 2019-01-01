德尚高度赞扬吉鲁做出的贡献：切尔西错过很多

这位前锋在对阵摩尔多瓦的比赛中攻入制胜一球，让他的教练再次为他的贡献感到高兴。

法国主教练德尚赞扬了吉鲁对法国队的贡献，他暗示说，他觉得切尔西少没有更经常地把这位33岁的前锋包括进来从而缺少了一个进球渠道。

在这场艰苦的比赛中，吉鲁为法国队的进攻提供了一个绝佳的焦点，凭借自身的身体素质，帮助法国在对摩尔多瓦的比赛中扳平了一球，而他在压力下的冷静也让他在埃弗顿的卢克斯·迪涅犯规后，在点球点上锁定胜局。

这支世界冠军球队在法国大球场进行的2020年欧锦赛资格赛中可能远远达不到他们的最佳状态，但吉鲁是少数几个获得及格评分的球员之一，赛后他的教练很高兴地鼓励了他。

“他是必不可少的吗？因为他所做的——不管他是不是不可或缺的——他是非常有用的，非常有效的。他的进球并没有给我们晋级资格——我们已经有了——但这让我们重新获得了第一。”

德尚说，即使他不进球，比如在2018年世界杯期间，他甚至没能有命中目标的射门，但他可以成为球队的重要球员，这表明这正是他的俱乐部切尔西很少启用他而所忽视的。

德尚说：“他在切尔西没有的东西，他在这里从我们队中得到了。他仍然是首发阵容中的一员，这不是今天或昨天的事，已经是很长一段时间了。即使在他进球少的时候，他也会给他身边的球员机会，让他们进球。”

自从2011年25岁首次代表国家队出场以来，吉鲁已经为国家队踢了96场比赛，现在他的进球数已经达到39个，在进球榜上排名第三，仅次于蒂埃里·亨利(51个)和米歇尔·普拉蒂尼(41个)。

周日，他将在法国队在阿尔巴尼亚的比赛中再次领衔锋线，法国队想继续获得三分从而锁定H组第一的位置，这将使法国队在2020年欧洲杯决赛抽签时有机会成为头号种子之一。