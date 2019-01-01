德尚：科曼做到了过去一年在拜仁所做的

拜仁边锋与阿尔巴尼亚的比赛中打入了自己2016年以来的首个国家队进球，帮助高卢雄鸡轻松取胜。

周六的欧预赛，德尚的球队4-1大胜阿尔巴尼亚，科曼梅开二度，继2016年3月以来，再次为法国队取得进球。

德尚也为这位23岁边翼的表现感到高兴，这位法国老帅对L'Equipe说道：“他加入我们已经有段时间了，但他上一次出现在球队当中还是在（2016年）欧洲杯之前，那时候他比现在还要年轻。”

“他这场比赛就像他在拜仁过去一年所做的那样，他被进球所吸引，变得更加果断了。”

“他一直有这样的实力去破坏对手的稳定性，很高兴看到他达到这样的高度。”

除了科曼，伊科内的发挥也收到了主帅的肯定。第84分钟替补出场的大巴黎新星在本场比赛中完成了自己的国家队首秀，并且收获了国家队处子进球。赛后，伊科内称其为“梦想成真”的夜晚。

不过就在今年6月，法国人遭遇滑铁卢，被土耳其2-0击败。德尚坚称，这场失利并不会被遗忘。

“我们不打算抹去这场失利。我们早就在三天后与安道尔的比赛中做出了回答。”

“（对阵阿尔巴尼亚）我们投入了我们一直具备的那些，超越足球范畴的品质，奉献精神与侵略性。”

“我一点也不担心或者怀疑我的球队在能力上会出现什么问题。他们早已经证明过很多次了。”

接下来的周二，法国还将在主场迎接安道尔的来访。