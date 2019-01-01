德尚：法国下任教练或是齐达内 总有一天会是他

现任法国队主帅相信，这位前国家队攻击手最终将执掌国家队。

法国主教练迪迪埃·德尚相信皇家马德里主帅齐达内迟早会成为2018年世界杯冠军的领导者。

在2018年俄罗斯世界杯上取得胜利后，德尚将继续在2022年担任法国队主帅，而51岁的德尚支持齐达内最终接管法国队。

“下一任主教练可能是齐祖。”德尚告诉《世界报》：“总有某个时候，会是他。”

去年法国在世界杯决赛中战胜克罗地亚后，德尚将他的合同延长到2022年。

“当教练没有年龄限制。”他补充道：“让你坚持下去的是结果。”

德尚将带领法国参加2020年欧洲杯的比赛，法国队与卫冕冠军葡萄牙、德国和附加赛A组冠军分在F组。

这位主帅承认，法国队面临着巨大的挑战，这个组很快就被称为“死亡之组”。

“这是最困难的一组，但我认为勒夫和桑托斯的想法是一样的。”德尚本月早些时候说：“德国将在慕尼黑的三场比赛中占据优势。在纸上，但不仅在纸上，我们期待它是困难的。我相信我们的对手也这么想。”

“我们都有同样的目标，那就是出线，如果可能的话，以小组第一的身份出线。只有一个国家可以做到这一点。我们需要看看是否有三个队能从小组出线。我们不能忘记，附加赛最好的球队也可能进入我们的小组。”